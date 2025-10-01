La Justicia marroquí procesa a 193 personas por vandalismo en las protestas

Zakaria Al-Arousi, juez y jefe de la unidad que supervisa la aplicación de medidas punitivas y decisiones del Ministerio Público, confirmó que, tras los recientes actos de violencia y vandalismo en varias ciudades del país, 193 personas han sido procesadas. 16 han ingresado ya en prisión.

Otros19 están detenidos dada la gravedad de los hechos que se les imputan. Algunos de ellos se encontraban “bajo los efectos de sustancias embriagantes”. Varias personas fueron puestas en libertad tras comparecer en procedimientos judiciales.

Al-Arousi afirmó que estas protestas no autorizadas se caracterizaron por comportamientos ajenos a las manifestaciones pacíficas, como apedreamientos contra las fuerzas de seguridad, destrucción de bienes ciudadanos, daños a vehículos y tiendas, robos, incendio de vehículos estatales, vandalismo contra bienes públicos, violencia y obstrucción del tráfico en la vía pública.

Señaló que las investigaciones judiciales revelaron que algunas personas habían publicado contenido digital en diversas redes sociales con el objetivo de incitar a la gente a salir a las calles a protestar. También se difundió contenido digital de manifestaciones ocurridas fuera del país para engañar a la población, aumentar la audiencia y obtener beneficios económicos.