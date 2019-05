Han pasado 12 años desde que la pequeña Madeleine, de 3 años, desapareciera de un apartamento en la localidad portuguesa de Praia da Luz. En todo este tiempo, ha habido numerosas especulaciones e hipótesis descartadas sobre lo que sucedió aquel 2 de mayo mientras Kate y Jerry cenaban con unos amigos en un restaurante cercano mientras sus tres hijos dormían en sus habitaciones. El caso siempre ha estado vivo gracias al empeño y la lucha de unos padres que nunca han dejado de buscar a su hija.

Hoy se cumplen 12 años de la desaparición de Maddie y Kate y Jerry McCann, de 51 años, han querido recordar a su pequeña con una carta, en la que se comprometen a seguir buscándola "por el tiempo que sea necesario". Se aferran a un rayo de esperanza de que Madeleine, que este mes cumpliría 16 años, se encuentre en algún lugar, viva. La policía británica sigue busncándola, lo que ha ofrecido "consuelo y tranquilidad a la familia".

En una publicación en la web oficial Find Madeleine Campaign, la pareja afirma que desearía poder adelantar el tiempo para no tener que volver a revivir la pesadilla: "Por mucho que nos gustaría adelantar las primeras semanas de mayo, no hay forma de evitarlo"

"Los meses y los años pasan muy rápido; Madeleine cumplirá dieciséis años este mes. Es imposible poner en palabras cómo eso nos hace sentir. Hay consuelo y tranquilidad al saber que la investigación continúa y muchas personas en todo el mundo permanecen vigilantes. Gracias a todos los que nos siguen apoyando y por su continua esperanza y creencia. Durante el tiempo que sea necesario...", indican.

Este mensaje ha sido publicado también en la página oficial de Facebook, gestionada por un amigo de la pareja, ha actualizado la foto de portada con una imagen de Madeleine con el mensaje "Durante el tiempo que sea necesario" en amarillo.

La familia McCann está muy agradecida con Scotland Yard, que ha estado buscando activamente a su hija durante los últimos ocho años y que acaba de solicitar más fondos al Gobierno para continuar con la investigación. La responsable de la policía metropolitana, Cressida Dick, dijo que "tenemos varias líneas de investigación abiertas y creemos que la sociedad espera que las podamos verificar". "Un equipo reducido de agentes continúa trabajando en el caso con colegas portugueses y hemos presentado una solicitud al Ministero del Interior para obtener más fondos", añadió.