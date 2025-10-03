Lituania insta a sus ciudadanos a construir refugios antiaéreos ante el temor creciente de una guerra con Rusia

En el momento más álgido de la tensión geopolítica en Europa del Este, Lituania ha lanzado una campaña integral de preparación civil ante la posibilidad de un conflicto armado con Rusia. El Gobierno ha identificado 6.453 refugios capaces de proteger a 1,5 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 54% de la población del país.

La estrategia responde a la compleja ubicación geográfica de Lituania, situada entre Bielorrusia y el exclave ruso de Kaliningrado, donde las maniobras militares conjuntas han elevado la percepción de amenaza. En la capital, Vilna, los sótanos de edificios se están reconvirtiendo en espacios de refugio, y el ayuntamiento se ha comprometido a activar 32 emplazamientos en menos de doce horas tras cualquier alerta.

El Ministerio del Interior ha destinado recursos significativos para obras, equipamiento y formación. El plan contempla una evacuación estructurada, priorizando a personas vulnerables y movilizando a ciudadanos aptos para colaborar en tareas de apoyo logístico y militar.

Este movimiento se enmarca en un contexto de máxima tensión en el flanco oriental de la OTAN, tras el conflicto en Ucrania —el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial— que ha llevado a varios países vecinos a reforzar sus defensas. Lituania, miembro activo de la alianza, apuesta por una resiliencia nacional coordinada.

Las autoridades insisten en mantener un equilibrio entre informar sin alarmar. Donatas Gurevicius, del Servicio de Bomberos y Rescate, subraya la importancia de una preparación seria pero sin pánico. A pesar de que más de la mitad de los municipios presentan carencias en infraestructura de refugios, el país demuestra una determinación firme en su estrategia de defensa.