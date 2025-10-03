Todo lo que sabemos de Jihad Al-Shamie, autor del ataque terrorista a una sinagoga en Mánchester

Jihad Al-Shamie, identificado como el autor del ataque terrorista contra la sinagoga Heaton Park en Mánchester, tenía 35 años y había obtenido la ciudadanía británica en 2006 cuando era adolescente.

El individuo, que llegó al Reino Unido desde Siria siendo un niño pequeño, creció en las inmediaciones del lugar que terminaría atacando, específicamente en Crescent Road, a apenas veinte minutos a pie de la sinagoga. Según confirmó la secretaria de Interior, Shabana Mahmood, Al-Shamie no figuraba en el programa antiterrorista Prevent ni era conocido por la policía o los servicios de seguridad.

El ataque ocurrió durante Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, cuando Al-Shamie embistió primero con su automóvil a feligreses judíos alrededor de las 9:31 de la mañana para luego salir del vehículo y comenzar a apuñalar "a todos los que alcanzaba". Testigos describieron sus movimientos como "robóticos", señalando que atacaba específicamente a hombres que portaban kipá, el tradicional cubrecabezas judío. El terrorista vestía lo que parecía ser un chaleco explosivo, aunque posteriormente se confirmó que el artefacto "no era viable".

Una vida familiar estable y raíces en la comunidad

Contrario al perfil de radicalización evidente, Al-Shamie aparentaba llevar una vida estable y estaba integrado en la comunidad. Se desempeñaba como tutor enseñando inglés y programación informática, y evidencias en redes sociales sugieren que era padre, luego de que su propio padre, Faraj Al-Shamie -un médico traumatólogo que ha trabajado para varias ONG en zonas de guerra-, publicara una fotografía del terrorista sosteniendo un bebé con la leyenda "gran bienvenida nieto". Videos en YouTube muestran a Al-Shamie y sus dos hermanos jugando en el patio trasero de la casa familiar en Crescent Road, imágenes compartidas por su progenitor.

La policía arrestó posteriormente a dos hombres en sus treinta años y a una mujer en sus sesenta bajo sospecha de planificar un ataque terrorista, aunque no se ha precisado su relación con Al-Shamie. La familia habría vivido en el Gran Mánchester durante al menos treinta años, residiendo actualmente en Prestwich, aproximadamente a dos millas de la escena del atentado. Las autoridades continúan investigando los motivos detrás del ataque y revisando registros para determinar si el agresor aparecía en investigaciones anteriores.

El terrorista logró acercarse a la entrada de la sinagoga, pero fue detenido antes de ingresar en las inmediaciones de la misma gracias a las acciones del rabino Daniel Walker y del padre de familia Yoni Finlay, quien resultó herido por una bala perdida cuando la policía abatió a Al-Shamie siete minutos después de iniciado el ataque. Las víctimas mortales fueron identificadas como Adrian Daulby de 53 años y Melvin Cravitz de 66 años, ambos miembros de la comunidad judía de Mánchester, mientras que tres feligreses más fueron hospitalizados con heridas graves.