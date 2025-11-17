Miles de checos protestan en la calle contra el próximo Gobierno de populistas y ultraderechistas

Miles de personas protestaron este lunes en el centro de Praga contra la nueva coalición de populistas, ultraderechistas y eurocríticos que, liderada por el millonario Andrej Babis, aspira a formar Gobierno con una mayoría de 108 de los 200 diputados.

La ONG 'Un millón de momentos para la democracia', que convocó esta protesta bajo el lema ‘La República Checa no está a la venta’, considera que este nuevo Gobierno funcionaría según los principios de la mafia y que es prorruso.

"Los intereses de la república están quedando relegados a un segundo plano", han dicho los organizadores desde el podio en una abarrotada Plaza de la Ciudad Vieja.

República Checa celebra hoy el 36 aniversario de la revolución que acabó con la dictadura comunista aliada de la Unión Soviética, así como el fin de la ocupación nazi en 1945.

Los convocantes denunciaron que Babis, cuyo partido ANO ganó las elecciones del pasado octubre, es el propietario de Agrofert, un consorcio agroindustrial que ha sido investigado por recibir de forma ilegal subvenciones de la Unión Europea.

El empresario debe desvincularse de esa empresa para poder ser candidato a primer ministro, para evitar una situación de conflicto de intereses, ya que la actual legislación impide a los políticos recibir ayuda del Estado o Bruselas para sus empresas.

A la espera de que el empresario solvente esa situación, el presidente del país, el europeísta Petr Pavel, ha planteado que el partido ANO debería presentar otro candidato a primer ministro si Babis no es capaz de explicar cómo resolverá su conflicto de intereses.

Colaboradores estrechos de Babis han adelantado que el empresario tomará medidas "irreversibles" para cumplir la ley pero sin vender la empresa.

Los convocantes de la protesta también critican la postura de Motoristé, uno de los socios de la futura coalición de Gobierno, de rechazo a las políticas de la UE de protección del medioambiente, como la prohibición de venta de vehículos con motor de explosión en 2035.

El tercer socio sería el partido xenófobo SPD, que defiende la salida de República Checa de la Unión Europea.

Banderas de la UE, de la OTAN y también de Ucrania han ondeado durante la protesta, en una elocuente alusión a la negativa del futuro Gobierno de seguir ayudando a ese país a defenderse de la invasión rusa.

Karel Havlicek, vicepresidente de ANO, ha criticado a la oenegé organizadora por "callar" ante los casos de corrupción que afronta la coalición conservadora saliente.