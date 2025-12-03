Mogherini sale en defensa del Colegio Europa y confirma que colaborará con la justicia

La exjefa de la diplomacia de la UE y rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, imputada este miércoles por un supuesto caso de corrupción que afecta a esa institución, defendió en un comunicado la integridad de la misma y anunció que colaborará con la justicia.

"Siguiendo su larga tradición, la Academia siempre ha aplicado y seguirá aplicando los más altos estándares de integridad y equidad", dijo Mogherini en una escueta nota publicada en la página web del Colegio Europa. También expresó su "plena confianza en el sistema de justicia" y en que "se comprobará la exactitud de las acciones del Colegio" Europa, así como el ofrecimiento de toda su "colaboración a las autoridades".

Como recoge EFE, Mogherini fue detenida este martes e imputada hoy por la fiscalía europea dentro de su investigación por supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos. La investigación se centra en esclarecer si el Colegio de Europa fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para este programa para jóvenes diplomáticos y tenía por tanto motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.

Además de Mogherini, fue detenido el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) durante esta etapa, según detalles publicados por los medios belgas, mientras que el tercer arrestado es, según la agencia ANSA, el también italiano Cesare Zegretti, que desde 2022 es el codirector de la oficina de Educación Ejecutiva, Formación y Proyectos del Colegio de Europa.

Sannino anunció hoy en un mensaje interno a su personal que se jubilará anticipadamente de su puesto actual como director general para Oriente Medio, Norte de África y el Golfo, y afirmó que tiene confianza en la labor de la justicia y en que todo se aclarará, informó Euractiv.