“Los mongoles y los polacos ya derrotaron a los rusos. Y Napoleón y Hitler estuvieron muy cerca”

Alexander Motyl, analista político y docente en la Universidad de Rutgers, en New Jersey, es uno de los mejores conocedores de Rusia en EEUU. En una intercambio de correos con LA RAZÓN, asegura que la derrota de Moscú en la guerra de Ucrania es algo posible y recurre a la historia para explicar que otros pueblos en el pasado vencieron a los rusos en el campo de batalla.

¿Está Vladimir Putin amenazando a los países occidentales con una guerra nuclear abierta tras suspender la participación de Rusia en el tratado de desarme New Start?

No, Rusia ya ha estado violando el Tratado New Start de todos modos desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, su suspensión equivale a seguir como siempre. De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, hizo hincapié en su discurso en que Rusia no sería la primera en probar armas nucleares.

El presidente ruso asegura que Moscú no puede perder esta guerra. ¿Qué pasaría si las tropas rusas son derrotadas en el teatro ucraniano?

Putin dijo que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla, lo cual es pura bravuconada, especialmente para alguien que dice conocer la historia rusa. Los mongoles y los polacos derrotaron a los rusos. Al igual que los suecos. Napoleón y Hitler estuvieron muy cerca. En cualquier caso, la amenaza implícita de usar armas nucleares en caso de una derrota en el campo de batalla –que por supuesto es imposible según él– no es nada nuevo. En cuanto a lo que sucedería si ocurriera lo imposible, eso depende del alcance de la derrota –total o parcial– y de la postura que adopten las élites rusas. Hay muchas pruebas que sugieren que muchos miembros de las élites rusas han perdido la fe en Putin y quieren poner fin a su guerra. Una derrota militar en Ucrania podría incitarles a derrocarle, lo que está dentro de la tradición muy arraigada en la historia rusa.

Hay un enfrentamiento entre el ministro de Defensa ruso y el Grupo Wagner. ¿Cómo puede evolucionar?

El jefe del Grupo Wagner, Prigozhin, intentó imponerse en la política del Kremlin criticando a Putin y a Gerasimov. Ahora, el Ministerio de Defensa ha contraatacado, degradando militarmente a las fuerzas del grupo Wagner y reduciendo la influencia de Prigozhin. Pero lo importante en este momento es que existe una oposición activa al régimen moscovita. Y aunque Prigozhin sea domesticado, aparecerán otros para ocupar su lugar.

¿Están los rusos con su presidente Vladimir Putin en esta guerra?

Las encuestas de opinión pública sugieren que la respuesta es sí. La mayoría de los analistas rusos demócratas afirman que el pueblo está desmoralizado y temeroso y tiene miedo de oponerse a su presidente. Mi opinión es que una cuarta parte le apoya incondicionalmente, alrededor de una cuarta parte se opone a él, y alrededor de la mitad simplemente tiene miedo de actuar o de mostrar su opinión.

¿Significa el viaje de Biden a Polonia que habrá un mayor suministro de armamento pesado para Ucrania a corto plazo?

Probablemente no, pero sí significa que Estados Unidos está ejerciendo más presión sobre sus aliados en Europa para que apoyen a Ucrania. Así que eso podría traducirse en más armamento, quizás más pronto que tarde.