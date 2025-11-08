MSC suspende sus operacionesen Mali por la amenaza yihadista

La mayor naviera del mundo, MSC, ha anunciado la suspensión del transporte terrestre de mercancías a Malí, país que no tiene salida a mar y que precisa que las mercancías sean tasladadas desde puertos de países vecinos. Se trata de un nuevo triunfo de los yihadistas del JNIM, de Al Qaeda, en su estrategia de asfixiar económicamente al país y tomar el poder el Bamako. Analistas internacionales advierten del peligro que para Occidente y, en concreto, Europa suipondría la formación de un "califato", como ocurrió en Afganistán.

Si bien las autoridades de transición malienses llegaron a un acuerdo el jueves con CMA-CGM, la tercera naviera más grande del mundo, para que anularan la decisión de suspender sus servicios de transporte terrestre, la principal compañía del sector ha anunciado, en un comunicado de prensa, una medida similar "hasta nuevo aviso" y con "efecto inmediato" de sus actividades de transporte por carretera a Malí.

Los motivos aducidos son problemas de seguridad y escasez de combustible provocados por los ataques yihadistas del JNIM, que se acaba de hacer con una importante cantidad de dinero (50 millones de dólares) y armas a cambio de liberar a tres extranjeros que mantenía secuestrados.