Muere un diputado de Zimbabue tras chocar contra un elefante en plena carretera

El diputado zimbabuense Desire ‘Moyoxide’ Moyo, representante del distrito de Nkulumane, murió la madrugada del viernes tras un accidente de tráfico en el que el coche en el que viajaba chocó contra un elefante en una carretera cercana a Shangani, una zona agrícola del país.

El vehículo transportaba a cinco legisladores que regresaban a Bulawayo desde el Parlamento en Harare. Los otros cuatro ocupantes, Madalaboy Ndebele, el senador Rittah Ndlovu, Sethulo Ndebele y Libion Sibanda, fueron hospitalizados con diversas lesiones.

Según testigos, el impacto se produjo cuando el coche golpeó al elefante en el lomo. El animal reaccionó violentamente, girándose y embistiendo el vehículo, lo que habría causado el daño fatal en el lado superior derecho del coche, según relató el diputado Discent Bajila, quien habló con uno de los heridos.

La ciudad de Bulawayo expresó su profundo pesar por la pérdida de Moyo, quien estaba a punto de cumplir 46 años. En un comunicado oficial, el alcalde David Coltart, junto a concejales y funcionarios municipales, lo describieron como un líder emblemático, poeta y activista que luchó contra las injusticias y promovió el desarrollo local.