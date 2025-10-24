Mueren ahogados 14 migrantes en el mar Egeo frente a la costa de Turquía

Catorce migrantes que subieron a una lancha neumática se ahogaron en el mar Egeo frente a Bodrum, en el suroeste de Turquía, anunciaron el viernes las autoridades locales. “Dos personas (...) fueron rescatadas con vida y se recuperaron los cuerpos de 14 migrantes irregulares”, declaró el gobierno local en un comunicado, después de que los medios turcos informaran de una cifra inicial de siete muertos.

De acuerdo con las autoridades locales, uno de los pasajeros logró contactar con los servicios de emergencia poco después de la 01:00 hora local. Entre los dos supervivientes figura un migrante afgano que relató haber nadado durante seis horas hasta alcanzar tierra firme. Según su testimonio, en la embarcación viajaban 18 personas en total, lo que confirma que aún podría haber desaparecidos.

El gobernador de Muğla informó de que cuatro barcos de los guardacostas, un equipo de buzos y un helicóptero fueron desplegados en la zona para localizar a posibles desaparecidos. Bodrum, situada frente a la isla griega de Kos, es uno de los principales puntos de salida hacia la Unión Europea en el mar Egeo, con apenas cinco kilómetros de distancia entre ambas orillas.

Los naufragios en esta zona son frecuentes debido a la precariedad de las embarcaciones utilizadas y a la intensidad del tráfico migratorio. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 1.400 migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo en lo que va de 2025. La ruta del Egeo, aunque más corta que la del Mediterráneo central, sigue siendo una de las más peligrosas.

En enero de 2024, un naufragio frente a la isla griega de Lesbos dejó varios muertos cerca de la localidad turca de Karaburun. En abril y agosto de 2025, otros dos incidentes en el mar Egeo provocaron la muerte de al menos 16 y 4 migrantes respectivamente. Estos episodios reflejan la persistencia de un fenómeno que afecta tanto a Turquía como a Grecia.