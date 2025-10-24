Dos cayucos llegan a Canarias en las últimas horas con 36 inmigrantes

Dos nuevos cayucos con 36 inmigrantes han alcanzado las costas del Archipiélago en la tarde de ayer jueves, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Más concretamente, Salvamento Marítimo rescató una patera con 11 hombres, que fueron trasladados hasta el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, sin necesitar traslados ninguno.

Horas más tarde arribó una patera por sus propios medios y con 25 hombres a la costa de Haría, en la isla de Lanzarote, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, que realizó tres trasladados de carácter leve al hospital.