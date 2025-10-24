Acceso

Dos cayucos llegan a Canarias en las últimas horas con 36 inmigrantes

Tres de las personas tuvieron que ser trasladadas al hospital por patologías de carácter leve

Canarias recibió en los ocho primeros meses del año 3.933 inmigrantes, siete veces más que en ese periodo del 2019
Varias personasobservan este jueves los barcos confiscados en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria, donde esperan ubicación más de 150 inmigrantes. Canarias recibió en los ocho primeros meses del año 3.933 inmigrantes llegados a sus costas o rescatados en aguas de su entorno en 136 pateras o cayucos, casi siete veces más que en el mismo período de 2019 (3.349 más, +573,5 %), según datos del Ministerio del Interior a 31 de agosto. EFE/ Quique CurbeloQuique CurbeloAgencia EFE
Jorge Siverio
Santa Cruz de Tenerife Creada:
Última actualización:

Dos nuevos cayucos con 36 inmigrantes han alcanzado las costas del Archipiélago en la tarde de ayer jueves, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Más concretamente, Salvamento Marítimo rescató una patera con 11 hombres, que fueron trasladados hasta el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, sin necesitar traslados ninguno.

Horas más tarde arribó una patera por sus propios medios y con 25 hombres a la costa de Haría, en la isla de Lanzarote, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, que realizó tres trasladados de carácter leve al hospital.

