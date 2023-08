Muerte de Prigozhin: un alto precio para la venganza de Putin

Un pequeño avión privado se estrelló el miércoles 23 de agosto de 2023 al noroeste de Moscú. A bordo viajaba Yevgueni Prigozhin, jefe de la milicia privada rusa Wagner, artífice de una rebelión contra el Estado Mayor ruso y el ministro de Defensa a finales de junio.

Accidente o no, su desaparición debe satisfacer al —ya no tan— hombre fuerte del Kremlin, Vladimir Putin, humillado por la milicia privada rusa número uno. Puede ser el resultado de la guerra de clanes que se libra en torno al presidente ruso, y es probable que se trate de una purga que no dice su nombre. Ahora nos vemos reducidos a conjeturas, suposiciones y sospechas.

Hay varios escenarios posibles relativas a la muerte de Prigozhin y del número dos de su organización, aunque nunca sabremos lo que ocurrió realmente.

En primer lugar, pudo producirse un simple accidente, que acabó con la vida de Prigozhin. Otra posibilidad radica en una acción clandestina de los enemigos de Prigozhin, es decir, un sabotaje o un atentado de un clan de las Fuerzas Armadas. Una tercera posibilidad sería una operación clandestina ordenada directamente por el Kremlin para deshacerse del hombre que, hace exactamente dos meses, desafió al líder. El cuarto escenario posible que no puede descartarse en el momento de escribir estas líneas es una falsa desaparición. No disponemos del certificado de defunción ni de la autopsia de Prigozhin, por lo que bien podría haber decidido desaparecer de la vista sin morir realmente.

Prigozhin aparece en la portada de todos los grandes medios de comunicación en forma de obituario del hombre acusado de alta traición y al que el Kremlin no saluda, por lo que el apoyo a Prigozhin, en particular, y a Wagner, ya está apareciendo en las calles de Moscú y en los canales de Telegram. La memoria de Prigozhin seguirá siendo una fuerza o una influencia con la que Putin tendrá que contar.

A corto plazo, la venganza de Putin es una vuelta al control que era previsible, que se anunciaba al final de la marcha de Wagner sobre Moscú. A más largo plazo, sin embargo, priva al amo del Kremlin de una palanca de acción, en particular en Ucrania, por supuesto en Rusia, para contrarrestar la influencia de los demás clanes que le rodean, y más ampliamente en África, ya que Wagner se ha convertido en un escaparate casi oficial de la acción de Rusia en África. Por tanto, esto puede anunciar un debilitamiento temporal de la influencia de Putin sobre estas diversas políticas.

Volviendo a la rebelión de junio, se llegó a un acuerdo para ponerle fin. Implicaba la marcha de Prigozhin a Bielorrusia, a la que se uniría, si así lo deseaba, su milicia. Sin embargo, Prigozhin siguió haciendo apariciones: en África, al menos, afirmó estar allí en un vídeo; en Rusia, en la cumbre Rusia-África de San Petersburgo. Y el «accidente» tuvo lugar entre Moscú y San Petersburgo, lo que significa, a priori, que estaba en suelo ruso. Esto significa que Prigozhin siempre estuvo en una posición de impunidad o desafío hacia Moscú. Esto era difícil de soportar para aquellos a los que había desafiado, ya fueran los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov, o el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y la omnipresencia de Prigozhin parecía casi un desafío pocas semanas antes de la rebelión de junio.

Como escribimos hace varias semanas, Putin y Prigozhin ya no podían coexistir, y menos aún en el contexto de que el jefe de Wagner siguiera haciéndose notar en la cumbre Rusia-África de San Petersburgo. Esto era demasiado para Putin. El «desafío constante» de dueño de Wagner que «acorraló» a Prigozhin en sus errores. Errores que tendría que pagar de una vez por todas.

Ahora se plantea la cuestión de si Wagner llegará o no a su fin. Privado de sus dos líderes, Prigozhin, el más publicitado, y Utkin, el verdadero fundador de la milicia, el grupo se verá privado, al menos oficialmente, de su mayor apoyo, y será más fácil para los militares rusos exigir su integración en las filas del Ejército ruso.

Sin embargo, el sistema de poder ruso es una lucha de clanes, y su líder, Putin, necesita mantener en competencia a los distintos clanes, por lo que es muy posible que conserve una herramienta de una forma u otra: parte del contingente Wagner podría reintegrarse en las Fuerzas Armadas regulares, mientras que la otra parte podría convertirse en un nuevo grupo militar, con un objetivo puramente exterior, por ejemplo, africano o ucraniano. La disolución de Wagner no ayudaría a Putin a alcanzar el éxito militar, pero si quiere conservar su prestigio en Rusia, debe borrar todo lo que evoque Prigozhin y su milicia privada.

Frédéric Mertens de Wilmars es profesor y coordinador del Grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia