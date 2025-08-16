Una mujer se enfrenta a la pena de muerte en Bali por traficar con drogas de diseño

Kateryna Vakarova, una joven ucraniana de 21 años, se encuentra en una situación crítica tras ser arrestada en Bali, Indonesia, por transportar una cantidad significativa de una droga sintética.

La detención ocurrió en el Aeropuerto Internacional Ngurah Rai, donde las autoridades interceptaron a la joven proveniente de Odesa con un cargamento ilegal.

Las autoridades indonesias descubrieron aproximadamente 2 kilogramos de 4-CMC, una droga sintética clasificada entre las sustancias más peligrosas, cuya posesión y distribución pueden resultar en severas consecuencias legales, incluyendo la pena capital.

Contexto legal y consecuencias

Indonesia mantiene una de las legislaciones antidrogas más estrictas del mundo, con sanciones que pueden llegar hasta la ejecución. Las leyes buscan combatir frontalmente el tráfico de narcóticos, especialmente aquellos que representan un riesgo significativo para la salud pública.

La Agencia Nacional de Narcóticos (BNN) reveló que la sustancia incautada estaba aparentemente destinada a ser distribuida en zonas turísticas, objetivo principal de establecimientos de entretenimiento de la isla.

Las investigaciones preliminares sugieren que Vakarova podría ser parte de una red internacional de tráfico de drogas, lo que dificulta aún más su situación legal. Las autoridades ya están colaborando con Interpol para desentrañar los posibles vínculos criminales detrás de este caso.