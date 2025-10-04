Fuerzas de Seguridad
Mujeres policía de África y Oriente Medio se reúnen para perfeccionar la lucha contra el terrorismo
Organizado por INTERPOL, la cumbre de Túnez destacó el papel de las agentes en puestos de liderazgo para combatir esta delincuencia
Setenta mujeres policías de 11 países de Medio Oriente y África del Norte y Occidental sehan reunido en Túnez esta semana para el taller de INTERPOL sobre Mujeres en la Lucha contra el Terrorismo. Al evento asistieron a oficiales de diversos rangos para intercambiar conocimientos, compartir las mejores prácticas y fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.
“Al reunir a estos oficiales de todo Medio Oriente y África, demostramos que cuando las mujeres lideran la lucha contra el terrorismo, las soluciones se fortalecen, las redes se profundizan y el futuro se vuelve más seguro”, dijo Madelyn McTague, Directora Adjunta pro tempore de Operaciones Antiterroristas de INTERPOL, quien encabezó la delegación que representaba tanto a INTERPOL como al Departamento de Policía de Nueva York.
Un punto destacado fue una mesa redonda sobre la Agenda de ONU Mujeres, Paz y Seguridad, que examinó el marco más amplio para la participación de las mujeres en las iniciativas de paz y seguridad.Asimismo, se desarrolló un curso sobre investigación en la escena del crimen tras atentados terroristas.
El taller presentó estudios en Irak, Ghana, Líbano y Túnez, destacando los logros y desafíos de las mujeres que trabajan en la lucha contra el terrorismo en toda la región. Estas presentaciones ilustraron las contribuciones tangibles que las mujeres oficiales están realizando a los esfuerzos de seguridad nacionales y regionales.
Hejer Elleuch , directora del Centro de Seguridad para la Lucha contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en Túnez, enfatizó la importancia del desarrollo profesional continuo. "Animen a las mujeres en las fuerzas de seguridad a ir más allá. Nunca dejen de aprender, aprovechen todas las oportunidades que tengan para aprender y crecer", instó a las participantes.
La detective McTague reflexionó sobre la importancia de la reunión: «Setenta mujeres policías de once países se unieron para compartir sus habilidades, sus historias y su fortaleza. Las mujeres en puestos de liderazgo y en las fuerzas del orden están cambiando el futuro de la lucha contra el terrorismo. Cuando las mujeres participan, las soluciones son inteligentes, las redes se fortalecen y las comunidades son más seguras».
✕
Accede a tu cuenta para comentar