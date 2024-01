El "negocio" de una madre con sus hijos: ha tenido 20 con distintos padres

Cada vez menos gente tiene hijos y, entre los que deciden tenerlos, es raro que acaben formando familias numerosas. Pero siempre, como en todo en la vida, hay excepciones.

Una de ellas, bastante extrema, se ha convertido en todo un fenómeno 'viral' en los últimos días. Es el caso de una mujer, Doña Martha, que tiene 20 hijos de 20 padres distintos. Cada uno de su padre, pero todos de la misma madre.

Según ella misma explicó, "yo esto lotomo, mami, como un negocio" porque el Gobierno "me ayuda por cada niño, entonces recibido un dinerito por cada niño".

Esta madre 'numerosísima' de Colombia, conocida como Doña Martha, ha tenido ya una veintena de vástagos con tan solo 39 años, y de algunos no sabe ni su nombre.

Además, hace gala de la despreocupación que siente hacia los hombres que son padres biológicos de sus descendientes. Refiriéndose a uno de ellos, explicó que le había conocido de fiesta, le gustó y mantuvo unas relaciones con él que acabaron en embarazo. "La verdad no sé ni dónde vive, no lo conozco ni me interesa", afirmó la señora al respecto.

Martha espera ahora su vigésimo primer hijo del que está embarazada. De los 20, dos están emancipados al ser mayores de edad y los otros 17 menores, de entre 15 y dos años, están a su cargo. En general, señala, los padres son "de esos irresponsables".

Esta enorme y particular familia vive toda junta en una casa de tres habitaciones, mientras varias asociaciones que le ayudan intentan encontrarle una vivienda más grande.

En el vídeo de TikTok que la ha dado a conocer mundialmente, esta mujer colombiana admite que, pese a ser "difícil", "es hasta bueno porque así no trabajo" gracias a la financiación que recibe de "ayudas del Gobierno" que le permiten salir adelante.

"Los vecinos también me ayudan, o si me veo muy atrancada, me voy para la iglesia y me ayudan", confiesa respecto al resto de vías a través de las que recibe dinero para ella y sus hijos.

Concretamente, según sostiene Infobae, recibe todos los meses del Estado unos 2.000.000 pesos colombianos en total por sus hijos, que al cambio son uno 464 euros.