Una británica deja atónito a todo el mundo al confesar la razón por la que se mudó a España

Una ciudadana británica ha causado perplejidad internacional al explicar en una entrevista con GB News que su motivo para mudarse a España fue la presencia de "demasiados extranjeros" en el Reino Unido. La mujer justificó su decisión de mudarse a Benidorm afirmando: "Perdimos nuestros derechos, se fue la libertad de expresión. Ya estaba harta, no lo soportaba más".

La ironía de la situación

La entrevista muestra a la mujer sentada frente a una joyería en el casco antiguo de la ciudad, donde reside junto a aproximadamente 3.400 compatriotas que constituyen alrededor del 5% de la población local. Más de 800.000 británicos visitan anualmente este destino turístico del este de España, y muchos deciden establecerse permanentemente.

Las declaraciones provocaron inmediatas reacciones de incredulidad en redes sociales. Alex Taylor, presentador de televisión británico, cuestionó: "Enseñadme un video de un británico que viva en Benidorm hablando español con fluidez y me comeré un sombrero en vivo en X". David Head, traductor, añadió: "Ella es extranjera en Benidorm, pero se queja de demasiados extranjeros en el Reino Unido. Mentes así nos dieron el Brexit".

La mujer, que durante la entrevista criticó con dureza las políticas del primer ministro británico Keir Starmer y afirmó sentirse decepcionada con la dirección política del Reino Unido, no mostró aparentemente conciencia de que España está gobernada por una coalición con ideales muy similares a los del partido al que pertenece Starmer.