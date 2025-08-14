Nivel récord de Chikunguña: se triplican los casos de este virus moral en Reino Unido

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha revelado datos preocupantes sobre la expansión de la chikungunya. En los primeros seis meses de 2025, se han registrado 73 casos, triplicando las 27 infecciones del año anterior, principalmente adquiridas durante viajes a regiones de Asia y el océano Índico.

El escenario epidemiológico se complica con la aparición de otros virus emergentes como el Oropouche, detectado por primera vez en el Reino Unido y asociado a viajes a Brasil. Este nuevo panorama sanitario evidencia la creciente vulnerabilidad de los viajeros británicos ante enfermedades infecciosas transmitidas internacionalmente, con casos adicionales de cólera vinculados a viajes a India y Etiopía.

Características del virus, estrategias de prevención y recomendaciones

Transmitida por mosquitos, la chikungunya provoca fiebre y dolores articulares intensos que, en un 12% de los casos, pueden persistir durante meses o años, representando un riesgo significativo para viajeros internacionales.

El Doctor Philip Veal, consultor del UKHSA, ha enfatizado la importancia de tomar precauciones durante los viajes. La reciente autorización de dos vacunas contra la chikungunya representa un avance significativo en la protección de los viajeros, aunque se mantiene la recomendación de utilizar repelentes y mosquiteras como medidas preventivas fundamentales.

Aunque el clima británico no favorece la reproducción de los mosquitos transmisores, las autoridades sanitarias instan a consultar recursos como Travel Health Pro para obtener información actualizada sobre recomendaciones de salud. La prevención y la información son las principales herramientas para mitigar riesgos.

El contexto post-pandémico ha intensificado la necesidad de una vigilancia epidemiológica más rigurosa. Las cifras crecientes de infecciones virales no solo representan un desafío para los sistemas de salud, sino también una llamada de atención sobre la importancia de la preparación y la responsabilidad individual en los viajes internacionales. Por lo que expertos advierten que los viajeros deben mantenerse informados, preparados y conscientes de los riesgos potenciales al explorar destinos internacionales.