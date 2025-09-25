Nueva alerta de drones en Dinamarca obliga a cerrar el aeropuerto de Aalborg

El espacio aéreo sobre el aeropuerto danés de Aalborg ha sido cerrado después de que se informara de la presencia de drones en la zona. "Se han observado varios drones. Vuelan con las luces encendidas", afirma Jesper Bøjgaard, de la Policía de Jutlandia Septentrional. Se está realizando un gran esfuerzo para intentar derribar los drones.

Los drones fueron reportados poco antes de las diez de la noche. Cuando la Policía ofreció una conferencia de prensa inicial sobre el incidente a medianoche, los drones aún estaban en el aire. "Actualmente hay drones volando sobre el aeropuerto", afirma Bøjgaard. La Policía aún no sabe quién vuela los drones ni cuál es el propósito de los vuelos.

La Policía Nacional está cooperando con el Servicio de Seguridad Danés PET y las Fuerzas Armadas en el caso, informa el jefe de la Policía Nacional, Thorkild Fogde, en una nueva conferencia de prensa a las 00.30 horas del jueves. Las Fuerzas Armadas están involucradas porque el aeropuerto de Aalborg también se utiliza como base militar.

Según Fogde, la actividad de los drones en Aalborg es similar a la que detuvo el tráfico aéreo hacia y desde el aeropuerto Kastrup de Copenhague durante varias horas el lunes. "Ahora estamos investigando si existen conexiones entre los hechos, pero todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones" afirma el jefe de la Policía Nacional.

La Policía no descarta derribar los drones si se puede hacer de forma segura. Los esfuerzos se centran en derribar los drones, si es posible. De lo contrario, se trata, por supuesto, de averiguar de dónde provienen, afirma Fogde.

Las Fuerzas de Seguridad consideran que no existe peligro para los pasajeros en el aeropuerto ni para quienes viven en las inmediaciones. El Ala de Transporte Aéreo, la unidad de transporte de la Fuerza Aérea en la base, anuncia que ahora el enfoque está en asegurar el tráfico aéreo en cooperación con la policía. "Por el momento no tenemos más información", escribe la unidad.

El espacio aéreo sobre el aeropuerto de Aalborg estará cerrado indefinidamente, informó a la agencia Ritzau Martin Svendsen, gerente de ventas y marketing del aeropuerto.

El incidente ya ha afectado al tráfico aéreo. Un avión de SAS (SK1221) y un avión de Norwegian (KL1289), ambos procedentes de Copenhague, se vieron obligados a regresar a la capital en lugar de aterrizar en Aalborg. La Policía no puede decir si los vuelos desde el aeropuerto el jueves por la mañana se verán afectados.

"Mientras no tengamos una visión completa de la situación y no podamos asegurar los drones, no se realizará ningún vuelo", afirma Bøjgaard.