¿Qué opina de las nuevas protestas en Buenos Aires contra Macri?

Hay protestas sí, pero esa ha sido una constante en los últimos años. Son protestas de los llamados piqueteros, gente que recibe subsidios sin trabajar, acostumbrada a cobrar todos los meses porque consideran que tienen un derecho adquirido. De vez en cuando salen a protestar para que el Gobierno les ajuste sus ingresos a la inflación.

¿Puede revertir el presidente los malos sondeos?

Lo dudo mucho. Algunas encuestan dicen que no pasarían incluso ni a la segunda vuelta. Antes de las primarias de agosto, todos sabían que Macri perdería, pero no por quince puntos. Los peronistas pensaban que ganarían por 8 o 9 puntos, y los macristas que perderían por tres. En una elección que no es primaria se medita un poco más el voto, pero ni aun así Macri creo que pueda ganar.

¿Ha sido una oportunidad perdida de sacar a Argentina de la recesión?

Sí, los errores de Macri son sobre todo de índole económica. Es muy difícil ganar con una inflación del 55%, con una moneda que se evapora a diario y con una tasa de interés del 85% anual. La recesión argentina es muy profunda y el nivel de actividad está parado. Cristina lo paró y Macri no supo activarlo.

Si gana Alberto Fernández, ¿podrá enderezar el rumbo del país?

Si gana, los argentinos se inclinarán por volver al peronismo, que es una variante más del populismo. Significa inflación, subsidios y aumentar el papel del Estado. Hay una regla muy simple para comprender qué pasa: un tercio de los argentinos trabaja y los otros dos tercios viven colgados del primer tercio.