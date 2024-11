Organizan un crucero alrededor del mundo de cuatro años para escapar del mandato de Trump

Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las búsquedas en Google de "salir del país" o "mudarse a Canadá" ha aumentado exponencialmente en Estados Unidos. Un movimiento encarnado especialmente por celebridades de Hollywood como Robert de Niro y Eva Langoria, que habían anunciado su salida de Estados Unidos si el candidato republicano era reelegido para un segundo mandato.

Uuna empresa estadounidense ha desarrollado una oferta inusual llamada “Skip Forward” (dar el siguiente paso), informa el New York Post . La empresa Villa Vie Residences ofrece un crucero de cuatro años con regreso previsto para 2028, al final del mandato de Trump. Según un portavoz de la compañía en declaraciones a Business Insider , el viaje ofrece a los pasajeros "la flexibilidad para escapar de los atascos, la política y la monotonía de la vida urbana".

En el programa, un viaje alrededor del mundo para descubrir 110 países y 425 puertos de escala repartidos en todos los continentes. Evitando cuidadosamente puertos de Estados Unidos, la fuga promete ser total, por la módica suma de 255.999 dólares por una habitación individual y 319.998 dólares por una habitación doble, incluyendo comidas, bebidas, actividades de excursión, gimnasio o spa.

Se propone una segunda oferta denominada “Selección de mitad de período” para huir del país durante la mitad del mandato de Donald Trump, con un regreso previsto para 2026, fecha de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos. Una fuga de dos años costó entre 150.000 y 187.000 dólares.

La compañía también ofrece un viaje "Escape from Reality" de un año, a partir de 79.999 dólares, y un viaje "Everywhere but Home" de tres años, a partir de 79.999 dólares, a partir de 207.999 dólares, según se hace eco la prensa marroquí..