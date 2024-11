¿Y si los OVNIS vienen del océano? La curiosa teoría que desmonta el mito de extraterrestres en el espacio

En la red social TikTok es cada vez más viral la aparición de vídeos de contenido educativo o tutoriales acerca de anécdotas y curiosidades poco conocidas de cualquier tipo. Asimismo, estos son carne de teorías e hipótesis sobre un tema de actualidad u olvidado. En las últimas semanas, circulan por la plataforma publicaciones en las que se afirma que un grupo de expertos de EEUU ha reconocido que hay vida alienígena en la Tierra, y que más allá del espacio, los OVNIs y extraterrestres vienen del fondo del mar.

Los contenidos utilizan como "prueba" las intervenciones de cuatro personas en una audiencia especial sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés). En esta cita se habló de la transparencia y rendición de cuentas necesarias para proporcionar al pueblo estadounidense información precisa sobre estos fenómenos.

Hace unos meses, un ex oficial de la Inteligencia de Estados Unidos, David Grusch, presentó una denuncia contra la Administración de Joe Biden alegando que se han estado ocultando pruebas físicas sobre OVNIs. El mayor retirado expuso que el gobierno estadounidense ha estado ocultando un programa secreto de décadas que se dedica a recuperar y realizar ingeniería inversa de "objetos voladores no identificados" (OVNIs). Asimismo, declaró bajo juramento que EEUU posee naves espaciales.

¿Hay extraterrestres en la Tierra? La última teoría sobre la presencia de OVNIs en el océano y su vínculo con el Pentágono

No fue el único, pues un "respetado" astrónomo de Harvard revela que los OVNIs han estado presentes en lugares de la Tierra, Tal y como indicaba Avi Loeb, afirmaba que se habían encontrado restos de un material que podría provenir del espacio exterior, y cree que podría responder a un proceso artificial de manufactura.

Pero las últimas teorías sobre el "no estamos solos en el universo" han ido más allá, sugiriendo que quizás los alienígenas no vengan del exterior, sino desde dentro de nuestro planeta, concretamente, desde el fondo del mar. Y es que desde las autoridades estadounidenses avanzaban presencias de observaciones que no pueden identificarse. Y sobre todo, se han incrementado a raíz de esta comparecencia.

Así es como lo anunciaban las cuatro personas que testificaron hace unos días en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos: Tim Gallaudet, contralmirante retirado de la Marina de Estados Unidos; Luis Elizondo, exfuncionario del Departamento de Defensa de EEUU; Michael Gold, ex administrador asociado de la NASA para políticas y asociaciones espaciales y miembro del equipo de estudio independiente de UAP de la NASA; y el periodista Michael Shellenberger. Los cuatro hicieron hincapié en que se han descubierto "presencias en el océano" y que no han identificado qué son.

De esta forma, en TikTok han aparecido decenas de vídeos que desmontan la teoría de que existan en el espacio, o procedan de él, y que su existencia se origen en el fondo del mar. Algunos de estos contenidos señalan al Triángulo de las Bermudas como el epicentro de las supuestas colonias de extraterrestres. Así, se enumeran casos de desapariciones de barcos en otros lugares en los que los alienígenas serían los responsables.

En varias ocasiones se hizo alusión a la presencia de UAP en las aguas. Es decir, objetos sumergidos no identificados en el océano. No obstante, se debe recordar que UAP no es lo mismo que OVNIs, que significa "objeto volador no identificado" (o en inglés, UFO, unindentified flying object) y hace referencia a cualquier artefacto volante (real o aparentemente volador) que no puede ser identificado y de origen desconocido. Asimismo, no se aseguró que los UAP sean OVNIs en dicha comparecencia.