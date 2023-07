Un ex oficial de EEUU declara bajo juramento que su país ha visto ovnis: «Los restos biológicos que vinieron con algunas de estas recuperaciones, no eran humanos»

En un sorprendente testimonio ante el Congreso, el mayor retirado David Grusch, ex funcionario de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha afirmado que el gobierno estadounidense ha estado ocultando un programa secreto de décadas que se dedica a recuperar y realizar ingeniería inversa de objetos voladores no identificados (OVNIS). Grusch realizó estas declaraciones durante una audiencia ante una subcomisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ha estado explorando el tema de los "fenómenos aéreos no identificados" (UAP), término oficial del Gobierno para identificar estos objetos en el país.

Durante una audiencia en el Capitolio, dos oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han declarado bajo juramento que el gobierno del país posee naves espaciales de origen extraterrestre, así como restos biológicos no humanos. En el transcurso de la audiencia, el congresista Roberto García cuestionó al ex oficial de inteligencia David Grusch si creía que el gobierno tenía en su poder objetos voladores no identificados (OVNIs). Grusch respondió enfáticamente que sí, basándose en entrevistas realizadas a más de 40 testigos durante un período de cuatro años. Además, afirmó tener conocimiento exacto de las ubicaciones de estos objetos y que esta información fue proporcionada al inspector general y a algunos comités de inteligencia. Asimismo, se aseguró de que las personas con conocimiento directo proporcionaran información protegida al inspector general.

En el mismo contexto, el congresista Burchett consultó al ex piloto de combate de la Armada, Ryan Graves, sobre cómo podía estar seguro de que estos OVNIS no eran aviones pertenecientes a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos: "Vimos que estos objetos estaban en la marca 0.0. Esa es una velocidad aerodinámica cero sobre ciertas partes del suelo. Estos objetos permanecían completamente estacionarios en vientos huracanados de categoría cuatro. Estos mismos objetos luego acelerarían a velocidades supersónicas 1.1, 1.2 mach, y lo harían en comportamientos muy erráticos y rápidos para los que no tenemos una explicación".

Otra parlamentaria también planteó preguntas sobre las naves espaciales, específicamente si se habían encontrado los cuerpos de los pilotos de estos OVNIS. La respuesta de Grusch fue tajante: "Sí, se encontraron restos biológicos en algunas de estas recuperaciones". Cuando se le preguntó si estos restos eran de origen humano, Grusch afirmó categóricamente que eran de origen "no humano".

La congresista expresó su interés en identificar qué agencias o contratistas gubernamentales podrían proporcionar más respuestas sobre este tema en futuras audiencias. Grusch se ofreció a proporcionar una lista específica de testigos cooperativos y hostiles después de la audiencia para ayudar a esclarecer la situación. La audiencia ha despertado un gran interés tanto en la opinión pública como entre los legisladores, y se espera que continúe generando debate y atención en el futuro. Mientras tanto, el Pentágono niega los hechos.