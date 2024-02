“Paga o muere, cristiano”. Es el terrible mensaje que los terroristas de la franquicia del Estado Islámico en Mozambique han lanzado a los fieses de esta religión, que son sistemáticamente degollados. Las imágenes, escalofriantes, son subidas después a las redes sociales de la banda criminal para consumo de los aspirantes a “lobos solitarios”.

Tras un reciente atentado, los yihadistas dejaron sendos mensajes, en inglés y portugués, firmados el "gobierno del Estado Islámico de Mozambique":

"Declaramos la guerra a todos los cristianos del mundo por tres cosas, ya sea para ser musulmán o pagar jizyah [un impuesto electoral que el Corán exige que los no musulmanes paguen a sus gobernantes musulmanes]. Si no has pagado jizyah, es una guerra hasta [el fin de la] tierra. A los musulmanes les anunciamos la paz a todos. Trabajemos juntos para defender juntos la religión de Alá. Si te niegas [a convertirte al Islam] entonces pagarás jizyah y si te niegas a pagar jizyah serás asesinado", dice el mensaje, informa Memri.

Una muestra más del genocidio que contra el cristianismo realiza Daesh en África sin que por parte de quién lo debería hacer se adopten las medidas oportunas para evitarlo. Que en pleno siglo XXi se asesine a una persona por pertenecer a una religión es algo que debería a mover a la reflexión de los que parecen más ocupados en el mantenimiento de sus sillones en el poder.