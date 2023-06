El país que está planeando entregar su vieja flota de 40 cazas Hornet a Ucrania

Los gobiernos de Australia, Ucrania y Estados Unidos están manteniendo reuniones para suministrar a las fuerzas aéreas ucranianas aviones de combate F/A-18 Hornet en lugar de desguazarlos, una decisión que ha sido respaldada por expertos militares ya que consideran que este viejo caza puede proporcionar cobertura aérea a las tropas ucranianas para frenar el avance de las líneas defensivas rusas. Si las negociaciones salen adelante, los aviones podría estar en territorio de Ucrania dentro de cuatro meses, revela el periódico Australia Financial Review, que dio la exclusiva.

No está claro cómo se realizaría la operación, pero el citado medio asegura que la transferencia de aviones de combate retirados de la Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF) se haría como una venta militar en lugar de donación. Se estima que el coste de la operación no sería excesivamente alto ya que los aviones son viejos y han sido retirados. La alternativa para la fuerza aérea australiana es llevarlos al desguace o venderlos a RAVN Aerospace, una empresa de aviación comercial, para el entrenamiento de pilotos en EEUU. De momento, el Departamento de Defensa de Australia aún no ha hecho una declaración oficial.

Australia había decidido eliminar gradualmente los F/A-18 Hornets que están siendo reemplazados por los aviones de combate furtivos F-35 de quinta generación. En total, el país ha encargado hasta 72 cazas a Lockheed Martin. Los F/A-18 australianos están aparcados en un hangar en la base de la RAAF de Williamtown. Aunque no se utilizan desde hace dos o tres años, algunas fuentes consideran que están operacionalmente preparados.

EurasianTimes asegura que los F/A-18-A/B Hornets australianos han sido actualizados en el pasado con un estándar A++, lo que les brinda muchas características de los F/A-18C más recientes, como el radar AN/APG-73 mejorado. El avión puede transportar una gran variedad de misiles letales, incluidos los AIM-120 AMRAAM, Paveway II, JDAM-ER, AGM-158 JASSM y Harpoons.

El Hornet es un caza de cuarta generación que aún está en servicio en países como España, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Finlandia, Malasia y Kuwait. En el pasado ha participado en varios conflictos militares, desde Irak, Afganistán, Serbia, Libia hasta Siria.

Boeing, que asumió la responsabilidad de ayudar a mantener y mejorar el F/A-18 después de fusionarse con McDonnell Douglas en la década de 1990, participaría en el suministro de los aviones.

El Australia Financial Review cita al director de Análisis Estratégico de Australia, Michael Shoebridge, quien asegura que los F/A-18 podría portar misiles y radares ucranianos que para alcanzar objetivos rusos a mayor distancia. El ex general del Ejército Mick Ryan asegura que el problema para Ucrania es que los solicitados F-16 no están disponibles en muchos países. “Pero los F/A-18 ya están disponibles. Se trata de nivelar el campo de juego en lo que respecta al combate aire-aire”, matizó.