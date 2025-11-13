Los países nórdicos y bálticos cierran un megacontrato de 400 millones en armamento de EE UU para Ucrania

Los países nórdicos y bálticos han acordado comprar armamento estadounidense para Ucrania valorado en 500 millones de dólares (unos 430 millones de euros), una muestra de apoyo "fundamental para la seguridad europea", según han defendido estas ocho naciones en su reunión de este jueves en Helsinki, la capital de Islandia. Esta cantidad se destinará a la compra de "equipo de defensa esencial" que viene incluido en la conocida como Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania (PURL), una iniciativa para agilizar la compra de material bélico de fabricación, como misiles Patriot, en coordinación con la OTAN y en base a las demandas de Kiev, como recoge Europa Press.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de Ucrania, fundamental para la seguridad europea", han remarcado los ministerios de Defensa de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia, así como la cartera de Asuntos Exteriores de Islandia, en un comunicado conjunto. Para estos ocho países, la guerra de Rusia "constituye una amenaza a largo plazo" para Europa, la OTAN y el orden internacional basado en normas, por lo que resulta fundamental que Moscú "no tenga éxito". "La seguridad de Ucrania está directamente ligada" a la europea, ha incidido.

La iniciativa PURL fue acordada en el mes de agosto, con el liderazgo de Alemania, que valora que Washington ponga a disposición de Ucrania una serie de armamento que llega a través de adquisiciones de los aliados europeos, que han pasado a liderar el apoyo a Kiev en el contexto de la invasión rusa.