El G5+ presiona a Moscú con más sanciones si no cumple el alto el fuego

La Unión Europea no se resigna a no tener una voz en el proceso de paz entre Ucrania y Rusia. En la reunión celebrada ayer y que ha congregado al núcleo duro de los países europeos dentro del formato G5+, los ministros de asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y Polonia y la máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, han presionado al Kremlin para que muestre una voluntad real de alcanzar y cumplir el alto el fuego. Si esto no sucede, amenazan con una nueva ronda de sanciones. En las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos en Arabia Saudi, Rusia pidió a la Unión Europea aflojar el régimen actual como condición para detener los ataques en el mar Negro y garantizar la seguridad de la navegación. Entre estas medidas, Moscú exigió que ciertas entidades financieras volvieran a formar parte del sistema de pagos mundial SWIFT. Los países europeos ya rechazaron la semana.

pasada esta petición, pero ahora van más allá y aseguran que las rondas de castigos pueden continuar. «Exhortamos a Rusia a que ponga fin a sus tácticas dilatorias y acuerde sin demora, como ha hecho Ucrania, un alto el fuego inmediato e incondicional en igual de condiciones y aplicándolo plenamente», asegura la declaración conjunta que también pide «ver avances en un marco temporal». El texto no menciona ninguna fecha concreta. Este pasado sábado, el presidente finlandés Alexander Stubb, realizó un viaje por sorpresa para reunirse con la Casa Blanca con Donald Trump y sugirió al inquilino de la Casa Blanca establecer como fecha límite el 20 de abril como el momento propicio para «un alto el fuego total sin condiciones».

A su vez, el núcleo duro de la UE está dispuestos a brindar un «mayor apoyo político, financiero, económico, humanitario militar y diplomático» y a «ejercer más presión sobre Rusia utilizando todos los instrumentos disponibles, incluida la adopción de nuevas sanciones» en aras de que el país invadido acuda en una posición de fuerza a las negociaciones de paz. La UE desconfía de Vladimir Putin y cree que la Casa Blanca debe también seguir los pasos de la UE a la hora de pedir a Rusia señales inequívocas. Kallas, ha lamentado que tres semanas después de que Zelenski aceptara un «alto el fuego incondicional», el Kremlin siga sin haberlo aceptado. «Rusia está jugando y no quiere realmente la paz», ha denunciado.

Por eso, Kallas ha pedido a Washington «poner más presión sobre Rusia para que pare esta guerra». «Lo que necesitamos es que Rusia acepte este alto el fuego, avanzar, mostrar buena voluntad devolviendo a los niños ucranianos deportados a Rusia o liberando a prisioneros de guerra», ha defendido.

A su vez, el ministro de Exteriores británico, David Lammy, ha recalcado que todos los miembros del G5+ «queremos ver una paz duradera y para conseguirlo necesitamos que Putin acepte ahora un alto el fuego sin condiciones».

Ayer se celebró en Madrid la cuarta reunión con el formato conocido como como G5+ o Weimar + y conformado por los países Weimar (Alemania, Francia y Polonia) junto con España, Reino Unido e Italia. La ministra de Asuntos Exteriores, Annnalena Baerbock, ha participado por videoconferencia, al igual que el ministro ucraniano, Sergiy Kyslytsya, mientras que Italia ha enviado a su secretaria de Estado, Maria Tripod. España se ha unido a las voces que piden mayor claridad al Kremlin. «El presidente Zelenski ha puesto encima de la mesa un alto el fuego y vemos al mismo tiempo cómo Rusia está utilizando tácticas dilatorias para no consolidar ese alto el fuego», lamentó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La declaración firmada también reconoce que Europa «debe asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad y estar mejor equipada y hacer frente a los retos inmediatos y futuros. Sobre el club comunitario, reconocen que «debe ser más soberana y más responsables de su propia defensa y estar mejor equipada para actuar y hacer frente de manera autónoma a los retos y amenazas inmediatos y futuros con un enfoque de 360 grados». La UE se encuentra inmersa en las negociaciones para poner en marcha un plan de rearme.