La primera ministra danesa viaja a Groenlandia para mostrar unidad frente a Trump

La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, inicia hoy una visita a Groenlandia en un intento de mostrar unidad dentro del reino danés. Sin embargo, el momento del viaje ha recibido críticas por algunos políticos locales por no esperar a que se constituya el nuevo Gobierno salido de las elecciones del 11 de marzo.

Se espera que la visita de Frederiksen sea una muestra de apoyo al nuevo Gobierno del territorio autónomo danés en medio de la presión constante sobre Copenhague y Nuuk por parte de la Administración Trump. También se espera que los dos países, que forman el Reino Danés junto con las Islas Feroe, aprovechen la visita para dar una muestra de unidad frente a la presión externa.

Trump, insiste repetidamente que EE UU necesita el control de la vasta isla ártica para su seguridad y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para protegerla. "Conseguiremos Groenlandia. Sí, al 100 por ciento", dijo el domingo a la cadena NBC News.

El nuevo primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, respondió posteriormente que el territorio autónomo decidirá su propio futuro y no pasará a formar parte de Estados Unidos. "El presidente Trump dice que EE UU 'obtendrá Groenlandia'. Seamos claros: Estados Unidos no obtendrá Groenlandia. No pertenecemos a nadie más. Nosotros decidimos nuestro propio futuro", escribió Nielsen en Facebook.

El momento de la visita de Frederksen responde a la presión de las declaraciones de Trump y a la visita de la semana pasada a la base espacial de Pittufik, en el remoto noroeste del territorio, del vicepresidente JD Vance. Según Ulrik Pram Gad, investigador del Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS), "Groenlandia ha pedido apoyo y Mette Frederiksen lo está indicando". “Debe establecer una buena relación de trabajo lo antes posible con el nuevo líder del Naalakkersuisut [gobierno de Groenlandia]”, explica Gad a la agencia de noticias Ritzau

El primer ministro saliente de Groenlandia, Múte B. Egede, pidió más apoyo de la comunidad internacional, a la que ha criticado por su excesiva lentitud a la hora de expresar su oposición a la presión estadounidense sobre el territorio.

Pero los preparativos para la visita de Frederiken no han ido bien. La nueva ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, del partido Siumut, criticó el momento elegido porque se produce antes de la confirmación oficial del nuevo Gobierno el próximo lunes. Motzfeldt dijo que una de las críticas a la visita de Vance, de que se produjo cuando Groenlandia todavía no había formado su nuevo gobierno tras las elecciones, también se aplica a Frederiksen.

Sin embargo, Nielsen, que representa a un partido diferente, Demokraatit, en el nuevo Gobierno de coalición, dijo que no estaba de acuerdo con Motzfeldt y que la visita danesa era bienvenida.

Gad considera que el mensaje de Motzfeldt probablemente tenía la intención de recordar a Dinamarca la relación desigual entre los dos países. "Esta es quizás una forma de recordarle a Dinamarca que debe mirar hacia dentro. Es una forma de decirle a Mette Frederiksen que somos amigos cercanos, pero somos dos pueblos y países diferentes que deben tener el mismo valor", explica.

El investigador principal no espera, sin embargo, que se discuta sobre la independencia de Groenlandia durante la visita, que se prolongará hasta el viernes. "Creo que será bien recibida. Probablemente habrá una discusión grupal en lugar de negociaciones iniciales. Supongo que todo seguirá siendo bastante vago y sin compromisos", considera Gad.