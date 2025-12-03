Putin viaja a India con la cartera llena de petróleo y armamento para Modi

El presidente ruso, Vladímir Putin, viaja mañana, jueves, a India, con la cartera llena de petróleo y armamento para su buen amigo, Narendra Modi, ante la atenta mirada de la Casa Blanca, que ha amenazado al país asiático con más aranceles por sus negocios con el Kremlin. "No podemos interferir en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e India. Comprendemos que hay presión sobre India", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, en vísperas del viaje.

La visita es de vital importancia para el Kremlin, ya que India es su principal importador de armamento y de petróleo por vía marítima, posición amenazada por las sanciones de Estados Unidos contra las dos mayores petroleras rusas: Rosneft y Lukoil. "En Moscú y en Nueva Delhi le damos una gran importancia a esta visita (...) Esperamos que ésta sea muy exitosa y permita fortalecer las relaciones amistosas entre nuestros países", comentó hoy Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin. Washington teme que Modi, con el que Putin se reunirá el viernes, se sume al eje que en septiembre pasado escenificaron los líderes ruso y chino, Xi Jinping, como alternativa a Occidente.

Cazas y baterías antiaéreas para Delhi

Peskov confirmó que "en la agenda del día" figura la compra de armamento ruso, desde baterías antiaéreas a cazas de quinta generación. En particular, la delegación rusa, en la que figura el ministro de Defensa y el jefe del consorcio de exportación de armas, Rosoboronexport, debatirá la venta de sistemas S-400 y cazas Su-57. India, que empleó armamento ruso en su último enfrentamiento militar con Pakistán, está interesada en reforzar su escudo antiaéreo, aunque en 2018 ya gastó 5.000 millones de dólares en cinco S-400. A día de hoy, la mayoría de cazas de la Fuerza Aérea india también son Su-30 rusos.

Moscú quiere compensar la caída de las importaciones energéticas rusas con el incremento de las ventas de armas, que pasaron de representar dos tercios del total de las importaciones indias hace diez años a un tercio en la actualidad.

Desplome de las importaciones de petróleo

Putin viajará a India acompañado también de los jefes de las petroleras Rosneft y Gazprom Neft, aunque se desconoce cómo piensa el Kremlin revertir el desplome de las importaciones de crudo. Antes de que entraran en vigor las sanciones de EE UU, las enormes refinerías privadas indias, Jamnagar y Vadinar, incrementaron las compras de petróleo ruso, de forma que importaron un 16 % más que en octubre hasta superar los 1,7 millones de barriles, según informó a EFE la consultora Vortexa.

En cambio, para diciembre la compañía Kpler reducirá en gran enormemente las compras, lo que podría facilitar el acuerdo comercial entre India y Estados Unidos. El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró que Modi le prometió que dejaría de comprar crudo ruso, ingresos vitales para la campaña militar rusa en Ucrania. No obstante, 'la flota fantasma' rusa sigue estando vigente como medio de eludir las sanciones occidentales, ya que Occidente no ha logrado frenar las exportaciones de hidrocarburos rusos al margen de los oleoductos tradicionales.

Alternativas a las sanciones occidentales

El Kremlin propondrá a Modi vías para que su comercio no se vea afectado por las presiones de terceros países y así llevar los intercambios desde los actuales 63.600 millones a los 100.000 millones de dólares, la mitad que entre Rusia y China. "Estamos dispuestos a desarrollar nuestras relaciones en todos los ámbitos posibles en la medida en que India esté dispuesta", dijo Peskov, que admitió que es necesario revertir el actual desequilibrio comercial bilateral en favor de Rusia.

Según el Kremlin, Putin y Modi presidirán durante los próximos dos días la firma de 15 acuerdos y una decena de documentos en el marco de la 23 Cumbre Anual India-Rusia, lo que incluirá una declaración conjunta y el programa de desarrollo estratégico de la cooperación económica hasta 2030. Rusos e indios firmarán un memorándum de cooperación en materia espacial y conversarán sobre la producción de motores de aviones, la transferencia de tecnología de reactores nucleares de pequeño tamaño o modulares y la construcción de barcos con la creación de astilleros en Bombay y Chennai.

Un asunto importante es también la firma de un acuerdo sobre migración, ya que decenas de miles de indios recibieron permiso de trabajo este año en perjuicio de los trabajadores de otros países del espacio postsoviético. Putin y Modi participarán también en el lanzamiento del canal RT India, y el jefe del Kremlin también visitará el memorial de Mahatma Gandhi. En cuanto al arreglo pacífico del conflicto en Ucrania, India siempre ha sido mucho más expresiva que China a la hora de pedir a Rusia un cese de las hostilidades