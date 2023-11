Por qué David Cameron, el impulsor del Brexit, vuelve como ministro de Exteriores de Reino Unido

Rishi Sunak ha decidido poner a David Cameron como máximo responsable del Ministerio de Exteriores de Reino Unido. El nombramiento ha causado una gran sorpresa dentro del país, ya que el ex primer ministro británico convocó el referéndum del Brexit de 2016 que acabó con la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

La jugada de Sunak no tiene a priori una explicación clara cuando queda un año para la celebración de elecciones generales. El actual jefe de gobierno criticaba hace sólo un mes las últimas décadas de los gobiernos británicos, incluida la etapa en la que Cameron dirigió las riendas del país. Sunak, además, se postuló como el candidato del cambio, por lo que el rescate de un viejo conocido de la política, que salió del gobierno por la puerta de atrás después de pedir la permanencia en la UE en una campaña que perdió de forma rotunda, parece una incongruencia.

La figura de Cameron también resulta problemática ya que no ayudará a ganar el apoyo de los votantes para conservar los escaños conservadores del denominado "muro rojo" del norte de Inglaterra ganados por el Partido Conservador en 2019 con el Brexit.

En una declaración en X, Cameron ha explicado el motivo de su nombramiento: "En este momento de profundo cambio global, rara vez ha sido más importante para este país apoyar a nuestros aliados, fortalecer nuestras asociaciones y asegurarse de que nuestra voz sea escuchada. Si bien he estado fuera de la primera línea política durante los últimos siete años, espero que mi experiencia (como líder conservador durante once años y primer ministro durante seis) me ayude a ayudar al primer ministro a enfrentar estos desafíos vitales".

El ex primer ministro añade que no está de acuerdo con todas las decisiones de su jefe: "Aunque puede que no haya estado de acuerdo con algunas decisiones individuales, para mí está claro que Rishi Sunak es un primer ministro fuerte y capaz, que está mostrando un liderazgo ejemplar en un momento difícil".

Cameron entró este lunes en el Gobierno en sustitución de James Cleverly, como parte de una remodelación del Ejecutivo en la que la controvertida titular de Interior, Suella Braverman, dejó su puesto. Para asumir el cargo, Cameron será nombrado lord con el fin de entrar como parlamentario en la Cámara Alta, requisito para poder incorporarse al Ejecutivo.

Tras abandonar Downing Street, Cameron no había continuado como diputado y había abandonado la primera fila de la política británica para involucrarse en la empresa privada.

El jefe del Gobierno conservador lanzó este lunes una remodelación de su Ejecutivo, de cara a las elecciones generales previstas para 2024, posiblemente en mayo. Este mismo lunes, Sunak nombró a Cleverly nuevo responsable de Interior, tras la destitución de Braverman de esa cartera a raíz de la polémica por haber criticado a las fuerzas del orden.

Fuentes del Partido Conservador, en el poder, indicaron que Sunak inició la remodelación para "reforzar su equipo en el Gobierno a fin de tomar decisiones a largo plazo para un futuro más brillante".

Tras conocerse su destitución, Braverman dijo que fue "el mayor privilegio" de su vida servir como titular de Interior y agregó que tendrá "más que decir en su debido momento".