¿A qué partido votaba Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk? Surgen los primeros detalles

A medida que pasan los minutos van trascendiendo detalles acerca del joven de 22 años arrestado en Utah como presunto autor del asesinato de Charlie Kirk esta semana. El joven disparó con un rifle de alto calibre a 200 metros impactando la bala en el cuello del prominente influencer conservador, que murió minutos después.

Por ahora el joven arrestado ha sido identificado como un chico de 22 años llamado Tyler Robinson, cuyo padre es un expolicía retirado y habría sido él quién le habría entregado a las autoridades. Los medios estadounidenses están informando en estos momentos, citando a familiares del chico que prefieren preservar su anonimato, que el joven se había interesado más sobre la política recientemente.

En una reciente conversación familiar, el presunto asesino habría mostrado su disgusto porque Charlie Kirk fuera a la Universidad del Valle de Utah, y había comentado el rechazo que le generaban las ideas del influencer afín al movimiento del presidente de EE UU, Donald Trump.

Sin embargo, los mismos medios también están indicando en estos momentos que el perfil de votante en EE UU de Tyler Robinson aparece como "inactivo" y no está afiliado a ninguna organización política.

Tras el asesinato de Kirk, todo el Partido Republicano, con Donald Trump a la cabeza, ha acusado a los demócratas y "a la izquierda" de ser responsables de la violencia y las muertes políticas, si bien muchos demócratas han condenado en las últimas horas el asesinato político de Kirk.

Buena parte de la información la ha trasladado el gobernador de Utah, Spencer Cox, en comparecencia con los medios. Cox también ha asegurado que los agentes de la autoridad se han entrevistado ya con el compañero de cuarto de Robinson, estudiante universitario, y este les habría enseñado mensajes en la plataforma Discord que el presunto asesino habría compartido.

En algunos de esos mensajes, Robinson comentaba públicamente que tenía que recoger un rifle de un punto de entrega. En otro mensaje se hace referencia a que el investigado tenía acceso visual al lugar en el que había dejado el rifle empleado contra Kirk envuelto en una toalla, que es como lo encontraron las autoridades horas después del atentado político.day.