Un trabajador de un hotel de EE UU decapita a su jefe porque no le hablaba "directamente"

Un trágico incidente de violencia sacudió las instalaciones del hotel Downtown Suites en Dallas, EE UU, donde un trabajador presuntamente asesinó de manera brutal a su jefe. El sospechoso, identificado como Yordanis Cobos-Martinez, fue detenido inmediatamente después del ataque que cobró la vida de Chandra Nagamallaiah, un gerente de 50 años.

El escrito policial revela detalles sobre el suceso. Según la declaración oficial, el conflicto se originó durante la limpieza de una habitación, cuando el gerente indicó que no utilizaran una lavadora averiada. La tensión escaló debido a problemas de comunicación, donde Cobos-Martinez se molestó porque Nagamallaiah no le habló directamente y utilizó a otra persona como intérprete.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Cobos-Martinez regresó armado con un machete. El ataque fue premeditado y muy violento, persiguiendo a la víctima hasta la recepción del motel mientras su familia intentaba detenerlo.

Durante la agresión, el sospechoso extrajo pertenencias personales de Nagamallaiah y continuó golpeándolo hasta provocar su decapitación. Posteriormente, habría depositado la cabeza en un contenedor de basura.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el sospechoso había estado previamente bajo custodia de ICE y fue liberado en enero, tras el aparente rechazo de Cuba para su retorno debido a su historial delictivo.