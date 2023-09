"La reticencia de Europa a dar más armas a Ucrania está alargando la guerra"

Alexander Motyl, historiador y profesor de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, cree que la contraofensiva de Ucrania para recuperar territorio invadido por Rusia no se encuentra en un punto muerto, y asegura que si los países europeos fueran más generosos con el envío de armas, la guerra podría acabar antes.

Asesores y funcionarios de seguridad de Joe Biden dudan en privado de que Ucrania pueda recuperar todo su territorio y critican la estrategia militar de Zelenski. ¿Por qué ahora estas críticas?

La razón es sencilla. Esperaban un avance espectacular de la contraofensiva ucraniana. No ha sido así, por lo que algunos afirman ahora que se trata de un punto muerto que ninguna de las partes puede romper y ganar. De hecho, Ucrania está logrando avances constantes, pero graduales, mientras destruye infraestructuras rusas, depósitos de combustible y municiones, centros de mando y control, etc. Pero ninguno de estos avances es espectacular, que es lo que esperaban los responsables políticos. Y lo que es más importante, también hay gente que defiende que Ucrania está progresando y que, de hecho, no hay punto muerto.

¿Por qué la guerra en Ucrania será larga? ¿Suministrarán los aliados occidentales más armas a Ucrania en el futuro sin condiciones?

Si se llega a un punto muerto, la guerra podría ser larga. Pero Ucrania está haciendo retroceder progresivamente a Rusia. Así que no hay punto muerto. Además, no está claro que Rusia disponga de los recursos necesarios para una guerra prolongada. Las reservas de soldados y suministros son cada vez menores. Es probable que la nueva movilización provoque descontento social. La Guardia Nacional ha participado recientemente en ejercicios de control de multitudes y antidisturbios. Y lo que es más importante, Putin está siendo atacado y su posición se ha debilitado considerablemente. Si se va, como probablemente ocurrirá más pronto que tarde, el esfuerzo bélico podría venirse abajo fácilmente. En cuanto a Occidente, sigue apoyando a Ucrania, pero es evidente que la gente está cansada y espera que la guerra termine pronto. Si eso fuera lo único que importara, las armas podrían reducirse en un futuro próximo o medio. Sin embargo, para bien o para mal, Putin siempre se las arregla para recordar a Occidente, con algún gesto amenazador o brutal, que él y Rusia siguen siendo una amenaza para la seguridad, no sólo de Ucrania, sino también de Occidente.

¿Qué podemos esperar si Trump gana las elecciones presidenciales con respecto a Ucrania?

Es imposible decirlo. Estados Unidos estará profundamente dividido, es posible que se produzcan disturbios y violencia. En tales condiciones, dudo que Trump sea capaz de revertir la política estadounidense hacia Ucrania. De hecho, es probable que las cosas se mantengan constantes durante un tiempo. Dicho esto, dado que EEUU será un desastre, cualquier pronóstico es puramente especulativo.

¿Qué tipo de armas necesita Ucrania urgentemente?

Ucrania necesita tener la capacidad de destruir a las tropas rusas, fuertemente atrincheradas. Lo ideal sería disponer de mayor potencia aérea para que Ucrania pueda bombardear las líneas de defensa. Por lo demás, es esencial disponer de más proyectiles de artillería, así como de tanques y vehículos blindados de transporte de tropas.

¿Está siendo la UE generosa con Ucrania en términos de apoyo militar?

Los países europeos han hecho mucho por Ucrania, pero obviamente podrían hacer mucho más. Lo importante es proporcionar armas ahora para que Ucrania pueda salir del "punto muerto" y ganar cuanto antes. Por desgracia, la reticencia europea a que Ucrania gane de forma decisiva está consiguiendo justo lo contrario de lo que Europa dice querer: más muerte y destrucción, la continuación de la guerra y la persistencia de la amenaza rusa para la seguridad.