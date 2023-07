Rusia amenaza a Turquía con "consecuencias negativas" por enviar a soldados del batallón Azov a Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido a su homólogo turco, Hakan Fidan, de las "consecuencias negativas" que podrían tener la entrega a Ucrania de combatientes de Mariúpol o de la entrega de material bélico a Kiev. Los líderes ucranianos del batallón Azov se encontraban en Turquía desde septiembre de 2022 bajo la protección de Erdogan, que medió para que fueran puestos en libertad en un intercambio de prisioneros con Rusia. La mediación de Erdogan permitió la puesta en libertad de 215 soldados ucranianos, casi todos capturados en Mariúpol, a cambio de 55 rusos y ucranianos vinculados al Kremlin, entre ellos Viktor Medvedchuk, un oligarca ucraniano cercano a Putin.

Rusia capturó a cerca de 2.500 soldados ucranianos en mayo de 2022 en esa acería de Mariúpol y tiene todavía en su poder a unos 1.900. Aunque se rindieron, la resistencia durante semanas de esos soldados ante un enemigo muy superior los convirtió en un símbolo para Ucrania.

El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lamenta el envío de cinco militares ucranianos apresados durante el asedio a la fábrica de Azovstal de Mariúpol desde Estambul a Kiev, pese a que Rusia acordó su entrega a Turquía a cambio de que éstos no regresaran a suelo ucraniano hasta el fin de las hostilidades. Rusia ha reprochado a Ankara el incumplimiento de lo pactado.

Por otra parte, Lavrov "ha emplazado a Ankara a percatarse del rumbo destructivo" adoptado en referencia a "los continuos envíos de material militar al régimen de Kiev". "Estas medidas solo pueden traer consecuencias negativas", ha "subrayado" Lavrov, según el Ministerio de Exteriores ruso. Moscú ha informado además de que los dos ministros han coincidido en la necesidad de "preservar y reforzar la naturaleza de confianza de las relaciones" bilaterales.

Además, Lavrov ha trasladado a Fidan el descontento de Rusia "en vista de la incapacidad" de los países occidentales de adoptar las medidas necesarias para aplicar el plan de la ONU para la exportación a través de los puertos del mar Negro. El acuerdo incluye por un lado permitir la exportación de cereales ucranianos desde los puertos de Odessa, Chornomorsk y Yuzhni y por otro la retirada de las restricciones a las exportaciones agrícolas rusas. El acuerdo entró en vigor el 17 de julio de 2022 y se ha ido prorrogando. La próxima renovación está prevista precisamente para el 17 de julio próximo. Moscú pide más medidas como la reconexión del banco Rosselkhozbank al sistema bancario internacional SWIFT.

EEUU se desentiende

Las autoridades de Estados Unidos se han desvinculado del traslado a Ucrania de varios comandantes ucranianos liberados por Rusia en el marco de un acuerdo que implicaba que se quedarían en territorio turco y han dicho que "no están en posición" de hacer comentarios sobre lo sucedido. "No hemos sido una parte de esto y no estamos en posición, realmente, de comentar qué intentaba conseguir con ello (el presidente turco, Recep Tayyip) Erdogan", ha manifestado el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, durante una rueda de prensa.

"No me voy a pronunciar sobre sus motivos para hacerlo. Creo que merece la pena hacer esa pregunta directamente a Erdogan", ha señalado, según una transcripción de sus declaraciones facilitada por la Casa Blanca a través de su página web.

El traslado de estas personas a Ucrania tuvo lugar después de una visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a Turquía, donde se reunió con Erdogan. Tras ello, volvió a Kiev con ellos a raíz de una negociación con Ankara que ha provocado críticas por parte de Moscú. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo el sábado que "el regreso de los líderes de los 'azovitas' -en referencia al neonazi Batallón Azov- de Turquía a Ucrania no es más que una violación directa de los términos de los acuerdos existentes".

"Más aún. En este caso los términos han sido incumplidos tanto por Ucrania como por Turquía", dijo. En respuesta, el portavoz de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, manifestó que la reacción de Moscú "demuestra una vez más que la Federación Rusa no tiene ninguna credibilidad en la escena internacional".

Los liberados son el comandante de la unidad Azov de la Guardia Nacional ucraniana, Denis Prokopenko; su lugarteniente, Sviatoslav Palamar; el comandante de la 36ª brigada de infantería de Marina, Serhii Volinski; el oficial de la Brigada Azov Oleg Jomenko; y el comandante de la 12ª Brigada de la Guardia Nacional, Denis Shlegu, según la Presidencia ucraniana.

Con información de Efe y Europa Press