Rusia desafía los Patriot: sus misiles ahora burlan la defensa aérea ucraniana con nuevas maniobras

Rusia sigue mejorando sus misiles para lograr zafarse de los sistemas de defensa aérea ucranianos. Así lo habrían desvelado funcionarios ucranianos y occidentales al Financial Times remitiéndose a los ataques rusos acontecidos en verano contra fábricas de drones y otros puntos estratégicos, en lo que han calificado como un punto de inflexión.

Los funcionarios apuntan a que los misiles balísticos modificados habrían sido los Iskander-M, un sistema móvil con un alcance de 500 kilómetros, y los Kinzhal, lanzados desde el aire, capaces de alcanzar distancias de hasta 2.000 kilómetros dependiendo de la plataforma de lanzamiento. El Iskander además, cuenta con una ojiva que puede superar la media tonelada y fue el proyectil que impactó contra el edificio del Gobierno de Ucrania a principios de septiembre, dañando el techo y los pisos superiores del también conocido como edificio del Gabinete de Ministros.

Cambios en la trayectoria final

Según el medio citado, estas versiones de los misiles poco antes de impactar contra los objetivos se desvían y realizan "una pronunciada caída terminal" o llevan a cabo otras maniobras que en la práctica logran evadir a los avanzados sistemas de defensa aérea Patriot. Afirmaciones que estarían respaldadas por un informe del inspector general especial de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE UU, que cubre el periodo del 1 al 30 de abril.

Su éxito queda ilustrado en la tasa de interceptación de misiles de Ucrania, la cual habría pasado de 37% al 6% en entre agosto y septiembre, pese a haberse registrado menos lanzamientos. Las noticias llegan después de meses de retrasos en la entrega de nuevos sistemas Patriot de fabricación estadounidense, claves para que Kiev pueda hacer frente al creciente número de ataques aéreos rusos.

Los únicos sistemas capaces de derribar misiles balísticos rusos

A principios julio, Washington confirmó la suspensión del envío de ciertas armas a Kiev "después de que el Departamento de Defensa revisara el apoyo y la asistencia militar de nuestra nación a otros países del mundo", según anuncio la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly. Si bien desde la administración Trump no precisaron qué tipo de armas se verían afectadas por su decisión, el medio POLITICO adelantó que los Patriot serían parte de los afectados.

El Financial Times recuerda que los Patriot son los únicos sistemas del arsenal ucraniano con capacidad de derribar misiles balísticos rusos, y apunta que tanto el 28 de junio como el 9 de junio tuvieron lugar nuevos bombardeos rusos, donde se lanzaron siete y trece misiles balísticos respectivamente de los cuales, tan solo se logró interceptar a 1 en el primer caso, y 7 en el ataque de julio. Por su parte, investigadores de misiles de la Universidad de Oslo aseguran que los cambios en los misiles se podrían explicar por ajustes de software que habrían contribuido a mejorar el rendimiento.

¿Cómo funcionan los sistemas Patriot?

Los Patriot detectan objetivos usando principalmente un radar de matriz en fase que escanea electrónicamente el espacio aéreo, proporciona detección temprana y genera pistas de seguimiento continuas; el sistema procesa la información de velocidad, altitud y trayectoria para distinguir entre aeronaves, misiles de crucero y misiles balísticos. Esa información se combina con interrogadores IFF (identificación amigo/enemigo) y con datos de otros sensores y centros de mando (fusión de sensores) para confirmar y clasificar contactos; una vez clasificado, el procesador de misión calcula la solución de tiro y asigna interceptores si procede.