El satélite militar espía norcoreano destapa la caja de los truenos en la península de Corea

El lanzamiento de un satélite militar espía por parte de Corea del Norte hace dos semanas ha destapado la caja de los truenos. El régimen liderado por Kim Jong Un ha advertido en las últimas horas de que un "enfrentamiento físico y una guerra" con Corea del Sur se han convertido en una cuestión de tiempo tras la ruptura de un importante acuerdo militar entre los dos países vecinos vigente desde 2018. Un comentarista militar norcoreano lanzó la amenaza en un artículo publicado por la Agencia Central de Noticias Coreana, en el que culpó al Sur de romper el citado pacto firmado para evitar un conflicto militar accidental en la llamada Línea de Demarcación Militar, una de las zonas más militarizadas del mundo.

Este lunes, además, Corea del Sur ha realizado con éxito el lanzamiento de un cohete de combustible sólido con fines civiles que transportaba un satélite. Se trata de la tercera prueba del mismo cohete después de otras dos realizadas en marzo y diciembre de 2022. El lanzamiento de esta misma mañana involucró tecnología desarrollada en la Agencia estatal para el Desarrollo de la Defensa y un propulsor y un satélite producidos por Hanwha Systems de Corea del Sur, dijo el ministerio de Defensa en un comunicado.

El origen de esta nueva escalada de tensión está en el exitoso lanzamiento del primer satélite espía militar de Corea del Norte el 21 de noviembre pasado. Horas después, la administración del presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, anunció una suspensión parcial del acuerdo, conocido como Acuerdo Militar Integral (CMA), considerado en Seúl como la "última barrera de seguridad" para evitar enfrentamientos no deseados o accidentales en la región fronteriza, que ahora se convertirá en "un lugar mucho más volátil y peligroso". La respuesta desde Pyongyang es categórica y augura que Seúl se enfrentará a un "colapso total" si emprende cualquier acto hostil.

El comentarista militar norcoreano afirmó que "debido a las medidas imprudentes del grupo títere de traidores para anular el acuerdo militar norte-sur, se ha creado nuevamente en la península de Corea una confrontación militar extrema tan grave como la que existía antes de la adopción del acuerdo". El choque físico y la guerra en la península de Corea se han convertido en una cuestión de tiempo, no de una posibilidad", añadió el portavoz norcoreano, quien defendió que el envío del polémico satélite militar por parte del Norte es "un derecho legítimo y justo de un Estado soberano" y que no tiene sentido que el Sur suspenda el acuerdo en respuesta al lanzamiento de un satélite que no está prohibido en virtud del mismo.

Pyongyang ha revelado recientemente que el satélite ha captado imágenes de la Casa Blanca, el Pentágono, buques de guerra estadounidenses y británicos y bases militares en Corea del Sur y Japón.

Desde el anuncio el 22 de noviembre de ruptura del acuerdo de 2018 entre ambos países, tanto el Norte como el Sur se han comprometido a intensificar las actividades de vigilancia a lo largo de la frontera. De hecho, soldados norcoreanos armados han sido visto puestos de avanzada mientras que una fotografía publicada por la agencia de noticias surcoreana Yonhap reveló la apertura de posiciones de artillería en la isla norcoreana de Jangjae, cerca de la costa sur.

Durante el fin de semana, el Ministerio de Defensa de Corea del Norte advirtió de que cualquier ataque a sus activos espaciales por parte de Estados Unidos sería "considerado una declaración de guerra". Esta advertencia podría ser la respuesta a un supuesto comentario, aún no verificado, de un funcionario anónimo del Comando Espacial de EEUU en el que insinuó un ataque militar estadounidense para derribar al satélite militar del régimen ermitaño.

El lanzamiento del susodicho satélite tuvo lugar el 21 de noviembre y fue rápidamente condenado por varios países ante el temor a que fuera una “clara violación” de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe a Corea del Norte utilizar tecnología de misiles balísticos. El satélite es el Malligyong-1 y, según observadores militares, parece ser un nuevo diseño que incorpora motores de combustible líquido de doble boquilla desarrollados para los misiles balísticos intercontinentales Hwasong-15, inspirados en diseños soviéticos. Si bien el vehículo de lanzamiento espacial utiliza los mismos motores tipo RD250 que los misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte, el experto Jeffrey Lewis, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, sostiene que existen diferencias entre ambos diseños.

"Doble rasero" de Washington

El Departamento de Inteligencia de Corea del Sur considera el lanzamiento del satélite militar ha sido realizado a raíz de la cooperación entre Rusia y Corea del Norte tras la cumbre celebrada entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Kim el pasado mes de septiembre.

Por su parte, Corea del Norte denunció este lunes lo que llamó el "doble rasero" de Washington sobre los lanzamientos de satélites de las dos Coreas después de que el Sur lanzara el pasado viernes el cohete SpaceX Falcon 9, el primer satélite espía de Corea del Sur, lanzado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg de California.