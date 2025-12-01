Secuestrados un pastor cristiano y 11 fieles en Nigeria

Al menos doce personas, incluido un pastor, fueron secuestradas ayer durante los servicios dominicales en una iglesia rural del centro de Nigeria. En las últimas semanas se ha observado un aumento de estos actos, lo que llevó al presidente nigeriano a declarar una "emergencia de seguridad nacional " el 26 de noviembre.

En el centro de Nigeria , la iglesia de la aldea de Ejiba, ubicada en la circunscripción de Yagba Oeste del estado de Kogi, fue la atacada. Grupos armados, llamados localmente "bandidos", aterrorizan a muchos estados del noroeste y centro del país, donde llevan a cabo secuestros para pedir rescate, atacan aldeas, matan a residentes y queman casas después de saquearlas.

Al declarar una "emergencia de seguridad nacional " el 26 de noviembre, el presidente Bola Tinubu especificó que los lugares de culto debían garantizar la presencia de seguridad durante las reuniones, especialmente en zonas sensibles. Los lugares de culto ubicados en las afueras de las ciudades también deberían reconsiderar la celebración de servicios religiosos en zonas con alta tasa de criminalidad hasta que la situación mejore.

En las últimas dos semanas, varios cientos de personas han sido secuestradas en todo el país, incluidos más de 300 estudiantes de una escuela católica en el estado de Níger (centro) y 38 miembros de una iglesia en el estado de Kwara (oeste), que ya han sido liberados.

El aumento de secuestros se produce poco después de que Donald Trump afirmara que los cristianos en Nigeria están siendo "masacrados" por "terroristas".