El tuit del secretario de Defensa de EEUU sobre los ataques a narcolanchas que levanta ampollas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha publicado en sus redes sociales un post que ha levantado ampollas entre muchos estadounidenses. En el mensaje se ve una ilustración que parodia los libros infantiles de Franklin, mostrando al popular personaje infantil con un uniforme militar, disparando desde un helicóptero, atacando lanchas con "narcoterroristas". La imagen se presenta como si fuera una acción del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, que lo vincula con intervenciones militares estadounidenses en América Latina.

El texto que acompaña a la imagen ("For your Christmas wish list…"), que se puede traducir "para tu lista de deseos de Navidad", ha sido respondido por decenas de usuarios: "Presumir de asesinar a otros humanos no es precisamente la manera de celebrar a Jesús esta Navidad. Quizás deberíamos ser humildes y animar a otros a ser mejores personas. Es solo una idea", dice un usuario en respuesta al mensaje en X.

Pete Hegseth se encuentra en el ojo del huracán por supuestamente haber ordenado "matar a todos" los ocupantes de una supuesta lancha de narcotraficantes, de acuerdo con un informe del Washington Post. Según el diario, que citaba a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado "matar a todos" los presentes en el barco. “(Hegseth) dijo que no ordenó eso y le creo”, dijo Trump. Hegseth ha calificado la información del rotativo de “noticias falsas”, una expresión recurrente en la Casa Blanca para referirse a la información negativa. Pero esta vez tendrá que explicar a un comité del Senado de EE.UU. sobre el supuesto ataque calificado por legisladores demócratas como "crimen de guerra".