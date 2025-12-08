Starmer recibe en Londres a Zelenski, Merz y Macron para discutir sobre el plan de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este lunes en Londres con sus aliados europeos después de que su par estadounidense, Donald Trump, lo acusara de no leer la propuesta de Washington para poner fin al conflicto.

La reunión tendrá lugar después de varios días de conversaciones en Miami entre autoridades de Ucrania y Estados Unidos que concluyeron sin avances.

El líder ucraniano será recibido en Londres por el primer ministro británico Keir Starmer, junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Por su parte, la ministra británica de Relaciones Exteriores Yvette Cooper, llegará el lunes a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

"Reino Unido y Estados Unidos reafirmarán su compromiso con un acuerdo de paz en Ucrania", indicó el ministerio británico al anunciar el viaje de Cooper.

En tanto, Moscú continuó atacando a Ucrania, donde nueve personas resultaron heridas en las últimas horas, según las autoridades de Kiev.

Zelenski dijo que sostuvo una conversación telefónica "muy sustantiva y constructiva" con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante las negociaciones en Miami.

"Ucrania está comprometida con continuar trabajando con honestidad con la parte estadounidense para alcanzar una paz real", publicó Zelenski en Telegram.

Sin embargo, Trump criticó el domingo al presidente ucraniano. "Estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski no haya leído la propuesta" de paz de Washington, aseguró.

Rusia rechazó partes del plan estadounidense luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, conversara la semana pasada en el Kremlin con Witkoff y Kushner.

El plan inicial de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania llamaba a Kiev a entregar territorio a Rusia a cambio de algunas garantías de seguridad.

Sin embargo, esas garantías son poco claras y el plan no obtuvo respaldo de Ucrania y Europa.

Trump pareció inicialmente acercarse a Putin y criticó a Zelenski, pero se ha ido frustrando cada vez más por el fracaso de sus esfuerzos por convencer al líder ruso de que termine la guerra.