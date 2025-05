Steve Bannon, contrariado por la elección de León XIV, pronostica un cisma en la Iglesia católica en diez años

Steve Bannon, estratega político estadounidense, ha anticipado que habrá fricciones entre el presidente Donald Trump y el nuevo Papa León XIV. En declaraciones a los medios británicos, el ex estratega jefe de Trump dijo que la elección del cardenal Prevost fue "bastante sorprendente". "Me resulta impactante que hayan elegido como Papa a alguien que tenía una cuenta de Twitter con declaraciones contra políticos estadounidenses", dijo Bannon, quien se mostró convencido de que "definitivamente habrá fricción" entre él y Trump. De momento, el mandatario republicano se ha limitado a decir que la elección de León fue un "gran honor" para Estados Unidos.

Bannon, en cambio, no dudó en explicar que Trump responderá si el Papa se posiciona en su contra. "Recuerden, el presidente Trump no dudó en atacar al Papa Francisco", dijo. "Así que si este Papa -y lo hará- intenta interponerse entre el presidente Trump y la implementación del programa de deportaciones masivas, yo lo apoyaré."

El Papa León XIV, nacido en Chicago y ex prefecto del Dicasterio para los Obispos nombrado por el Papa Francisco en 2023, ha expresado su preocupación por la difícil situación de los pobres y los inmigrantes en EEUU. En su cuenta de Twitter compartió enlaces en los que se critica el enfoque de Trump sobre la inmigración.

En abril, por ejemplo, el Papa republicó un comentario que criticaba una reunión de Trump en 2024 con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la deportación, diciendo: "¿No ven el sufrimiento? ¿No les preocupa su conciencia?", decía. También compartió un artículo de opinión criticando al vicepresidente de Trump, JD Vance.

En declaraciones al Corriere della Sera, Bannon ha dicho que "era muy difícil para un arzobispo norteamericano prácticamente desconocido, que ha pasado buena parte de su vida en Perú y es cardenal desde hace menos de dos años, llegar al cónclave y vencer en la cuarta votación. Eso ha sido obra de la Curia globalista de Bergoglio".

Por ello, no duda en calificar la elección de manipulada. "Es una elección más trucada que la que hizo perder a Trump en el 2020. Creo que estamos yendo a un cisma. La gente que en Estados Unidos quiere regresar a la misa en latín y anular el concilio Vaticano II no aflojará. En nuestro país hay un boom del catolicismo tradicionalista, sobre todo entre los hombres jóvenes. Sabemos que el nuevo Papa se pronunciará contra la expulsión masiva de inmigrantes, lo sabemos. No vamos a ceder. No toleraremos intromisiones".

Bannon asegura que él ya había anticipado la elección del cardenal Prevost. En una entrevista con el presentador británico Piers Morgan lo había descrito como un "caballo oscuro", un "outsider" impulsado por esos poderes fuertes que el movimiento Maga identifica en el llamado "Estado profundo" y la "Iglesia profunda".

Desde la ultraderecha se ha recibido al Papa con hostilidad. La "influencer" Laura Loomer, asesora de confianza del magnate, calificó al nuevo Papa como "anti-Trump, anti-Maga, pro fronteras abiertas y un marxista total como el Papa Francisco". El teórico de la conspiración de extrema derecha, Mike Cernovich, señaló: "Lo siento, católicos. Este nuevo Papa es un globalista a favor de la apertura de fronteras y pronto promoverá el aborto. No es una hipótesis. Pueden revisar su cuenta X y ver qué ha estado haciendo".