Suecia suspende la ayuda al desarrollo a cinco países para concentrarse en Ucrania

El Gobierno ha decidido suspender la ayuda a largo plazo a Tanzania, Mozambique, Zimbabue, Liberia y Bolivia. El anuncio implica la cancelación de unos 2.000 millones de dólares que se habrían destinado a la ayuda a largo plazo en los cinco países.

El dinero que habría ido a los cinco países se destinará a Ucrania. Actualmente, no hay información sobre qué parte de la ayuda a largo plazo suspendida de los cinco países se destinará a Ucrania.

"Ucrania está bajo presión tanto en la mesa de negociaciones como en el frente. La presión financiera es enorme. Es nuestro deber y obligación apoyar a Ucrania. El dinero tiene que salir de alguna parte para equilibrar el presupuesto", declaró el ministro sueco de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Comercio Exterior, el conservador Benjamin Dousa, en una conferencia de prensa el viernes.

Dousa también afirmó que la ayuda a los cinco países no siempre ha tenido el efecto que el Gobierno deseaba. Dousa añadió que la ayuda sueca ha sido durante mucho tiempo "demasiado dispersa, como un aspersor".

Además, las embajadas en Bolivia, Liberia y Zimbabwe, cuyo principal foco es la ayuda, también serán cerradas, anunció Dousa en la conferencia de prensa. "Esto no significa que estemos cerrando lazos y relaciones diplomáticas con estos tres países, sino que se diseñarán de otras maneras con más foco en las relaciones comerciales y otras relaciones entre pueblos", explica el ministro sueco de Cooperación.

La ayuda humanitaria no se verá afectada por los cambios en la ayuda a largo plazo, según Dousa. "Suecia seguirá siendo uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria del mundo".

Los cinco países no recibirán más ayuda al desarrollo de Suecia a partir del 31 de agosto de 2026. El Gobierno había anunciado previamente que el presupuesto de ayuda se reducirá de 56.000 millones de coronas suecas (unos 5.600 millones de euros) a 53.000 millones el próximo año.

Por su parte, Cecilia Chatterjee-Martinsen, directora internacional de Save the Children Suecia, asegura que desearía que la ayuda a Ucrania hubiera podido proporcionarse por otros medios. "También vemos las grandes necesidades que hay en Ucrania, pero nos preocupa que la ayuda a ese país se esté prestando a expensas de la asistencia para el desarrollo a largo plazo a los países más pobres del mundo", lamenta.

Anteriormente, otros países también han reducido la ayuda a largo plazo a los países pobres, incluido Estados Unidos. Estas medidas tienen consecuencias catastróficas para las personas más pobres del mundo, como el cierre de escuelas y centros de salud.