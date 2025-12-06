La AEMET avisa de un cambio radical en el tiempo para este sábado: un anticiclón dejará temperaturas atípicas en estas zonas

El frío ha predominado en las últimas semanas. Y es que varios frentes han alcanzado la península, dejando masas de aire que han provocado que los termómetros descendieran notablemente y los abrigos fueran el principal aliado de los ciudadanos.

Sin embargo, parece que el puente de diciembre va a dejar una pequeña tregua en este temporal. Según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante este sábado se prevé una transición hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica, dejando temperaturas poco comunes para el mes de diciembre.

A pesar de ello, podrán verse precipitaciones en algunos puntos del país, mientras que la alerta naranja ha sido activada por avisos costeros. Un cambio que afectará durante estos próximos días y que se podría prolongar durante la semana que viene, tal y como escriben desde la AEMET. La semana del 8 al 14 de diciembre tendrá temperaturas suaves para la época del año, por lo que no habrá rastro del frío intenso. Será una semana lluviosa en la mitad oeste peninsular.

Temperaturas primaverales para el puente

El tiempo en España ha mostrado una tendencia progresiva hacia la estabilización durante los últimos días, derivando en un ascenso de las temperaturas en la mayor parte de la Península y Baleares. Según explica la AEMET, las máximas podrían incrementarse hasta en la zona del Ebro y Pirineos orientales o las mínimas en el alto Ebro.

Con este cambio radical en el tiempo, se alcanzarán valores elevados para la época en amplias zonas del tercio norte peninsular, con heladas débiles restringidas al Pirineo. En concreto, regiones como Murcia, Alicante, Málaga, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife o Valencia registrarán temperaturas por encima de los 23 grados de máxima, algo totalmente inusual que recuerda a valores más primaverales.

Por su parte, las mínimas también ascienden ligeramente, aunque regiones como Ávila, Girona, Lérida o Teruel mantendrán temperaturas por debajo de los 5 grados.

Las lluvias seguirán presentes

La meteorología en España va a sufrir cambios pero las lluvias seguirán presentes. Para la jornada de sábado un frente afectará al noroeste Peninsular, por lo que se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península, con intervalos de nubes altas en áreas mediterráneas y Baleares y una tendencia a despejar en el tercio sur.

Se darán precipitaciones en el cuadrante noroeste sin descartar que puedan darse de forma débil y dispersa en otros puntos de la Península, más probables en montañas, y exceptuando los extremos oriental y meridional donde no se esperan.

Respecto al oeste de Galicia, las lluvias podrán ser persistentes dejado acumulaciones importantes, sin descartar alguna tormenta aislada. En cuanto a Canarias, habrá intervalos de nubes medias y altas, aunque con nubosidad baja en el norte de Tenerife y La Palma con posibilidad de algún chubasco débil, tendiendo a poco nuboso al final del día.

Por último, se atisban brumas y nieblas matinales en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, así como en las mesetas y montañas del norte y depresiones del nordeste.

Alerta naranja por avisos costeros en estas zonas

El tiempo anticiclónico también va a dejar vientos en zonas costeras. Predominarán vientos moderados del oeste y suroeste en la Península y Baleares, en general flojos en interiores del nordeste y sur peninsular, y con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia y Cantábrico occidental que también podrán afectar a interiores del Levante.

Unos vientos que han provocado la activación de la alerta naranja en la zona norte de España, concretamente en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.