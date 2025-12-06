Directo
Día de la Constitución Española, en directo hoy: última hora de los actos conmemorativos en el Congreso
Siga en directo los actos del Día de la Constitución en el Congreso y el discurso de Francina Armengol
El Congreso acoge este sábado 6 de diciembre el acto solemne por el 47 aniversario de la Constitución Española. La conmemoración del Día de la Constitución se llevará a cabo mediante una recepción institucional que contará con la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de otras autoridades del Estado, representantes parlamentarios y miembros de la sociedad civil.
Día de la Constitución española, en directo
Clavijo destaca en el Día de la Constitución la "urgencia" de defender los valores democráticos para no perderlos
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este sábado, Día de la Constitución española, que "si no cuidamos y fomentamos los valores" que promueve la democracia, "estos se irán perdiendo", por lo que es "urgente" defenderlos cada día.
López Miras: "Con la Constitución se abrió el tiempo más justo"
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado ante los medios de comunicación que "la Constitución es una forma de ser y de estar desde el diálogo, consenso, acuerdo y respeto".
Así lo ha hecho desde el patio del Congreso, donde ha reconocido que "con la que está cayendo hoy en día es más importante que nunca celebrar esta forma de ser y de estar", al tiempo que ha criticado a aquellos que no han asistido a estos actos conmemorativos de la Carta Magna.
La Casa Real celebra el aniversario de la Constitución y desea feliz día a todos los españoles
La Casa Real celebró este sábado el 47º aniversario de la Constitución española, desde su aprobación en referéndum el 6 de diciembre desde 1978.
A través de un mensaje en sus redes sociales, la Casa del Rey deseó "Feliz Día de la Constitución" a todos los ciudadanos en la jornada en la que el Congreso de los Diputados acoge los festejos institucionales por el aniversario.
Lea la información completa, aquí.
Pepa Millán justifica la decisión de Vox: "No vamos a fingir normalidad"
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha justificado ante la prensa la ausencia de Vox de los actos conmemorativos por el Día de la Constitución.
Así lo ha hecho en el micrófono habilitado en el patio del Congreso, donde ante los medios de comunicación ha asegurado que su formación no va a fingir normalidad con el Gobierno de Sánchez acudiendo a los actos que organiza.
Finaliza el izado la bandera frente al Congreso
Acaba de finalizar el izado de bandera frente al Congreso de los Diputados. A continuación, cuatro cuerpos militares desfilarán frente a las autoridades civiles del Estado por la Carrera de San Jerónimo.
Vox rechaza participar de los actos conmemorativos por el Día de la Constitución
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha justificado este sábado que su formación no participe en ninguno de los actos oficiales de conmemoración de la Constitución "para no fingir normalidad institucional" con un Gobierno que, según ha denunciado, "ha pisoteado los símbolos, el orden jurisdiccional y los derechos y libertades de todos los españoles"; por lo que no entiende que el PP sí asista.
Buenos días. Bienvenido al directo sobre los actos programados por el Día de la Constitución.
Felipe VI celebra el 47 aniversario de la Constitución y recuerda sus primeros artículos
El Rey Felipe VI ha recordado en el 47 aniversario de la Constitución, que se conmemora este sábado, los dos primeros artículos de la Carta Magna, que a su inicio inciden en que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la de la Monarquía parlamentaria.
A través de la red social X, la Casa del Rey ha deseado un "Feliz Día de la Constitución" a todos los españoles y ha publicado una foto de un ejemplar de la Carta Magna que señala los artículos primero y segundo del Título preliminar de la misma.
En este sentido, recuerda que el artículo 2 recoge que la Constitución se fundamenta en la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Más información aquí.
Sánchez y Feijóo celebran el Día de la Constitución y piden cumplirla y conocerla
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han deseado a todos los españoles un "feliz Día de la Constitución" en redes sociales y mientras el Gobierno pide cumplirla para avanzar en igualdad, el presidente del partido de la oposición señala la importancia de conocerla.
"Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. Cumplir con la Constitución es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente", ha recalcado Sánchez en X antes de iniciarse en el Congreso el acto de conmemoración de este aniversario.
Feijóo, en la misma red social, ha recalcado que defender la Constitución española "es también conocerla" y mientras coincidía en desear una feliz celebración, ha propuesto que en los colegios se enseñe una asignatura para enseñar sus valores y principios, "sin ideologías".
A través de un vídeo, el PP recuerda que los españoles son iguales ante la ley, que España se constituye como un Estado social y democrático y de Derecho y que la Constitución reconoce la libertad de enseñanza.
En este sentido, Feijóo señala que un Gobierno popular establecerá una asignatura sobre la Carta Magna, para enseñar sus valores y principios con el fin de garantizar que los españoles vivan "en libertad, en moderación y en igualdad independientemente del territorio o de sus creencias"
✕
Accede a tu cuenta para comentar