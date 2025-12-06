Día de la Constitución Española, en directo hoy: última hora de los actos conmemorativos en el Congreso

El Rey Felipe VI ha recordado en el 47 aniversario de la Constitución, que se conmemora este sábado, los dos primeros artículos de la Carta Magna, que a su inicio inciden en que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la de la Monarquía parlamentaria.

A través de la red social X, la Casa del Rey ha deseado un "Feliz Día de la Constitución" a todos los españoles y ha publicado una foto de un ejemplar de la Carta Magna que señala los artículos primero y segundo del Título preliminar de la misma.

En este sentido, recuerda que el artículo 2 recoge que la Constitución se fundamenta en la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Más información aquí.