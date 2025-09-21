Trump dice que Venezuela pagará un precio "incalculable" si no readmite a sus presos que están en EE UU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido de que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus "presos" que están en Estados Unidos, en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y personas de instituciones mentales, que incluye a los peores asilos de dementes del mundo, que el 'liderazgo' venezolano ha forzado a ir a los Estados Unidos de América", escribió Trump en Truth Social. Agregó que "miles de personas han sido gravemente heridas e incluso asesinadas por esos monstruos" y concluyó su mensaje con una amenaza en mayúsculas en la que insta al Gobierno de Venezuela a "sacarlos" de EE UU de inmediato o pagará un precio "incalculable".

Los comentarios se producen después de que EE UU haya hundido ya cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela. La cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, fue atacada en la noche del pasado viernes.

EE UU incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales justificando la necesidad de "combatir el narcotráfico" y con el foco en el Cartel de los Soles que, según el Gobierno de Trump, está liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

De acuerdo con cifras del Gobierno de Nicolás Maduro, más de 13.000 migrantes han regresado a Venezuela desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.