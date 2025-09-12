La prensa británica mete a España en la lista de destinos en los que los turistas "corren riesgo de intoxicaciones alimentarias"

La polémica está servida, aunque si eres un turista británico seguramente prefieras no probarla. El periódico Daily Mail, uno de los más populares de Reino Unido, ha incluido a España en el listado de países o destinos turísticos en los que es más probable sufrir una intoxicación alimentaria. En la lista también hay países como México, Marruecos, Egipto, el Sudeste asiático, Bali...

El diario británico se basa en episodios recientes. O no tan recientes: se remonta al verano de 2019, cuando 89 turistas británicos enfermaron con infecciones gastrointestinales mientras se hospedaban en un resort de Lanzarote, en Canarias. Los afectados presentaron síntomas como náuseas, diarrea y malestar general. Informes señalaron problemas graves de higiene en el hotel: reciclaje de comida, larvas en la leche, limpieza deficiente y piscinas poco sanitizadas.

El mismo resort volvió a registrar incidentes durante unas vacaciones de Navidad en 2022, cuando varias parejas se enfermaron gravemente. Actualmente, casi 100 turistas, incluidos más de 50 niños, están siendo representados por abogados especializados por enfermedades bacterianas graves como salmonela y E. coli.

El riesgo de intoxicación alimentaria no se limita a España. En las controvertidas recomendaciones del Mail a sus lectores, India y el Sudeste Asiático registran brotes frecuentes de gastroenteritis y contaminación en alimentos callejeros. México y Marruecos han reportado casos de salmonela y E. coli, incluso en resorts turísticos. Egipto y Turquía presentan intoxicaciones alimentarias incluso en resorts todo incluido por deficiencias de higiene. En Bali y Grecia, también se registran casos de diarrea del viajero y salmonela vinculados a restaurantes turísticos.

Consejos de expertos

Lejos de enfriar la polémica, el Mail entrevista incluso a una doctora, Megha Pancholi, médica jefe de Boots Online Doctor, para reproducir sus consejos de cara a viajar a España. Por ejemplo, aconseja a los británicos que para el alivio temporal de la diarrea sin sangre ni fiebre alta se pueden usar medicamentos de venta libre como loperamida. Recomienda también sales de rehidratación oral para reponer líquidos y electrolitos, sobre todo si es difícil mantener alimentos o líquidos ingeridos.

Pancholi advierte que se debe buscar atención médica urgente si aparece sangre en las heces, signos de deshidratación severa (sed extrema, mareos, poca orina), fiebre alta, confusión o si los síntomas no mejoran tras un par de días. Los niños, personas mayores y pacientes con problemas de salud deben acudir antes a un médico, pues son más vulnerables.

El caso resalta la importancia de extremar la precaución con la comida durante las vacaciones, incluso en destinos europeos y globales muy populares. O elegir bien el sitio en el que degustar una paella, claro.