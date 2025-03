Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: tensa reunión entre Trump y Zelenski por las tierras raras, consecuencias y reacciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien ha mantenido una bronca pública sobre en el marco de la guerra en Ucrania, no está interesado "en lograr la paz" sino en criticar al líder ruso, Vladimir Putin.

Todo ocurre después de que Zelenski visitase ayer la Casa Blanca con el fin de culminar las negociaciones para un acuerdo crucial sobre las tierras raras ucranianas, un pacto que garantizaba la continuación de la asistencia norteamericana contra la invasión de Rusia a cambio del acceso a estos recursos.

Sin embargo, tras la reunión, Zelenski ha acabado abandonando la residencia presidencial en solitario, sin hacer declaraciones, y sin firmar el acuerdo tras una discusión casi a voz en grito con el mandatario norteamericano ante los principales medios de comunicación reunidos en el Despacho Oval.

No obstante, la Casa Blanca insistene en exculpar a Trump y en culpar a Zelenski por el contronazo. En este sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que Zelenski debería disculparse tras la bronca pública con Trump en el Despacho Oval, en un incidente que ha calificado como un "fiasco".

En una entrevista con la cadena estadounidense CNN, Rubio ha instado al mandatario ucraniano a "disculparse por convertir esto en el fiasco que se convirtió para él". Además, Rubio ha declarado que "cuando empiezas a hablar de manera tan agresiva no vas a lograr que la gente se siente a la mesa"[...] "Y entonces empiezas a percibir que tal vez Zelensky no quiere un acuerdo de paz. Dice que sí, pero tal vez no", ha dicho el secretario.

