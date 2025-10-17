Tres bombarderos B-52 de EE UU volaron durante dos horas frente a las costas de Venezuela

Tres bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron este miércoles maniobras en el espacio aéreo internacional frente a las costas de Venezuela. Algunos analistas lo han calificado como la demostración de fuerza más visible de Washington en el Caribe en años recientes. El movimiento tiene lugar en medio de una intensificación de las operaciones militares y de la presión política de la administración de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Las aeronaves, informa The WarZone, despegaron desde la base aérea de Barksdale, Luisiana, y volaron hacia el sur antes de establecer órbitas sobre la región de Maiquetía, que no constituye espacio aéreo venezolano, pero sí un sector bajo su control de tráfico. Los bombarderos permanecieron alrededor de dos horas en la zona antes de regresar a sus bases, acompañados por aviones cisterna y cazas F-35B del Cuerpo de Marines que operan desde Puerto Rico.

El despliegue se produce mientras Estados Unidos concentra cerca de 10.000 efectivos en el Caribe, con una fuerza combinada que incluye destructores, submarinos, aeronaves no tripuladas MQ-9 Reaper, aviones de ataque AC-130J Ghostrider y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines. Según fuentes militares, las operaciones buscan frenar el tráfico de drogas, aunque su alcance parece extenderse hacia un mensaje político y estratégico dirigido a Caracas.

El presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. En las últimas semanas, EE UU ha llevado a cabo al menos cinco ataques letales contra embarcaciones sospechosas en el Caribe. El propio Trump confirmó el más reciente, al amparo de sus “autoridades permanentes” como comandante en jefe.

La presencia de los B-52 -capaces de lanzar misiles de crucero de largo alcance y portar un amplio arsenal convencional- amplifica la advertencia hacia Venezuela. Aunque el gobierno de Maduro mantiene limitada capacidad antiaérea, el Ministerio de Defensa venezolano ordenó ejercicios improvisados tras conocerse la incursión. Medios locales reportaron el despegue de un F-16 desde la Base Aérea El Libertador, aunque se presume que fue un vuelo de entrenamiento sin intento de intercepción.