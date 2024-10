Las tres claves del día en Líbano: el nuevo "priority target" de Israel, el viaje de Irán a Beirut y los apuros de Biden

Las "operaciones selectivas" de Israel sobre el sur de Líbano y la capital del país prosiguen este viernes sin tregua alguna y con más intensidad si cabe. Ni la presión internacional, ni la amenaza de Irán tras el último lanzamiento de dos centenares de misiles de su territorio ni los ruegos bajo la mesa de la Casa Blanca consiguen que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se aparte un milímetro de su hoia de ruta, que pasa en su movimiento más próximo por descabezar del todo a la milicia libanesa de Hizbulá.

Para entender en qué punto del conflicto nos encontramos en estos momentos, y a la espera que haya novedades en el frente diplomático (poco probables) o en el militar (nunca descartables), hay que tener en cuenta tres claves que explican el momento actual en el que nos encontramos:

1. El nuevo "priority target" de Israel en Líbano

Después de acabar con el líder de Hizbulá, Hassan Nasrala, hace justo una semana, y de aniquilar a decenas de sus manos intermedios y milicianos de base con el ataque combinado de walkie-talkies y "buscas" explosivos y bombardeos desde el aire, el ejército israelí tiene ahora un nuevo objetivo en los ataques aéreos, que esta mañana se han intensificado de nuevo.

Se trata, según los medios libaneses e israelíes, de Hashem Safiedín primo del fallecido Nasralá y uno de los principales faspirantes a sucederle en el cargo. Por ello, se ha convertido en lo que en el argot de las operaciones especiales se conoce como el "priority target", "High-Value Target (HVT)" (objetivo de alto valor") o, mucho más peliculero, el "Most Wanted" ("más buscado").

Fuentes oficiales israelíes citadas por el diario estadounidense The New York Times han especificado que Safiedín se encontraba en un edificio atacado a última hora del jueves, poco después de que el Ejército emitiera una orden de evacuación para los residentes en la zona.

Este extremo, sobre el que el Ejército de Israel no se ha pronunciado oficialmente, ha sido confirmado por fuentes israelíes citadas por el portal de noticias Axios y recogidas por Europa Press. Una de ellas ha especificado que Safiedín se encontraba en un búnker muy profundo en el lugar, sin que por ahora haya informaciones sobre si ha muerto en el ataque. De hecho, fuentes de Hezbolá han indicado en declaraciones concedidas al diario libanés 'L'Orient le Jour' que por ahora "no hay información" que facilitar sobre Safiedín tras el bombardeo, uno de los más intensos lanzados por Israel contra Beirut desde la intensificación de su campaña de ataques hace más de dos semanas. Safiedín fue incluido en mayo de 2017 como un "terrorista especialmente designado" en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos.

2. Irán envía a su ministro de Exteriores a la zona cero

La segunda clave importante a tener en cuenta es la decisión del gobierno de Irán de enviar a au ministro de Exteriores, Abás Araqchí, a Beirut en la primera visita al Líbano de un alto cargo iraní desde la muerte del líder de la milicia libanesa Hizbulá, y en medio de fuertes ataques israelíes contra la ciudad.

“Nuestra delegación, encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Araqchí, e integrada por dos miembros del Parlamento y el Presidente de la Media Luna Roja, se reunirá con funcionarios libaneses de alto nivel”, informó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

Araqchí tiene previsto reunirse con el primer ministro libanés, Najib Mikati, y posteriormente acudirá a entrevistarse con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, aunque la agenda no ofreció más detalles sobre las reuniones, según Efe.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní indicó que llevan 10 toneladas de alimentos y medicinas como ayuda humanitaria para el Líbano, uno de los principales aliados de Irán en la región.

“Irán es firme en su solidaridad con el valiente pueblo del Líbano”, añadió Baghaei.

“Todos en la región deberían comprender la peligrosa situación que enfrenta el Líbano y sus consecuencias para el futuro de nuestras naciones”, continuó.

Araqchí llega a la capital libanesa en medio de fuertes bombardeos israelíes durante la madrugada contra diversos objetivos en los suburbios meridionales de Beirut, donde la intensidad de los ataques hizo derrumbarse varios edificios y donde la prensa hebrea asegura que fue atacado el candidato a líder del grupo chií Hizbulá, Hashem Safi al Din.

3. Los apuros de Biden para definir su posición

El paso adelante que ha dado Israel en su ofensiva en Líbano y la virulencia de la respuesta de Irán han puesto a la Casa Blanca, una vez más, en una situación comprometida que oscila entre el apoyo verbal y técnico a su aliado israelí para defenderse de los misiles iraníes y la postura cautelosa para evitar una escalada aún mayor.

El pasado jueves, el presidente Biden no tuvo más remedio que responder a las preguntas de los periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca, antes de subir al helicóptero Marine One para viajar a Florida y Georgia por el huracán Helene, aunque lo hizo de la forma más escueta posible.

Fijó tres ideas que indican dónde está ahora mismo Estados Unidos en esta crisis. La primera es que su gobierno está dialogando con Israel para intentar evitar un ataque sobre instalaciones petroleras o de energía, que podría tener consecuencias muy negativas.

En medio del ruido de las hélices del helicóptero, un periodista le preguntó: "¿Apoyará usted que Israel ataque las instalaciones petroleras de Irán?", a lo que el mandatario respondió: "Estamos discutiendo eso".

El segundo mensaje es que EEUU no "permite" a Israel hacer nada, sino que se limita a dar consejo a su mayor aliado de Oriente Medio y del que es su mayor proveedor de armamento. "En primer lugar, nosotros no 'permitimos' nada a Israel. Aconsejamos a Israel. Y no va a pasar nada hoy", subrayó. Es un mayoz importante.

Y la tercera es que Washington no desea una escalada bélica, pero no está dispuesto a dejar de lado a su gran aliado en la región.