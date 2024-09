Trudeau pierde el respaldo de sus socios parlamentarios que le permitían gobernar en minoría

El líder del Nuevo Partido Democrático de Canadá (NPD), Jagmeet Singh, anunció este miércoles a través de un vídeo publicado en redes sociales que su formación abandona el acuerdo alcanzado con los liberales de Justin Trudeau. Un pacto que les permitía gobernar en minoría con el respaldo parlamentario de los nuevos demócratas, sin la necesidad de incluir a ninguno de sus miembros en el Gabinete. «Hoy he notificado al primer ministro que he roto el acuerdo de suministro y confianza», confirmó Singh en su mensaje a la ciudadanía. A partir de ahora, según explicó el dirigente de origen indio, la formación progresista decidirá «caso por caso» si apoya al Ejecutivo en cuestiones de confianza en la Cámara de los Comunes.

El movimiento de los nuevos demócratas era un rumor que venía ganando fuerza en las últimas horas. El conservador Pierre Poilievre, líder del principal partido de la oposición, celebró la pasada semana una rueda de prensa para pedir a Singh –a quien llamó «vendido»– que se retirara del pacto de gobernabilidad sellado con los liberales en marzo de 2022, después del tercer triunfo de Trudeau en las urnas en septiembre de 2021. Una victoria que, sin embargo, no le brindó la mayoría absoluta esperada.

Poilievre cuenta hoy con el impulso de las encuestas. Aventaja a Trudeau en intención de voto por una diferencia de 17 puntos porcentuales, números inéditos desde 1988. Pero el anuncio de Singh no busca precisamente acercar posturas con el Partido Conservador. «Hay otra batalla aún mayor por delante. La amenaza de Pierre Poilievre y los recortes conservadores. De los trabajadores, de los jubilados, de los jóvenes, de los pacientes, de las familias: recortará para dar más a las grandes corporaciones y a los ricos directores ejecutivos», subrayó el líder de los nuevos demócratas en su mensaje.

La decisión, según explicó Singh, tiene más que ver con la deriva de los liberales, que, explicó, «son demasiado débiles, demasiado egoístas y están demasiado en deuda con los intereses corporativos para luchar por la gente. No pueden ser el cambio, no pueden devolver la esperanza, no pueden parar a los conservadores. Pero nosotros sí podemos». Así, el NPD busca atraer al mayor número de votantes liberales posibles ante los elevados índices de impopularidad que arrastra Trudeau y distanciarse de la acción de gobierno en la antesala de unas elecciones a nivel federal. «El NDP está listo para una elección, y el voto de no confianza estará sobre la mesa con todas y cada una de las medidas de confianza», señaló la formación a través de un comunicado.

La ruptura del acuerdo no significa que las elecciones generales sean inminentes, pero el horizonte del primer ministro se ensombrece todavía más. Cada vez parece menos claro que Trudeau pueda resistir en el cargo hasta los próximos comicios, previstos para otoño de 2025. El Gobierno en minoría de los liberales podría caer en cualquier momento, en cuanto pierda una votación sobre una cuestión de confianza, como un presupuesto, o una moción de la oposición que recoja expresamente que la Cámara de los Comunes ha perdido la confianza en el Ejecutivo.

«Hace dos años, Singh vendió a los trabajadores y se embarcó en una costosa coalición con Justin Trudeau que ha subido los impuestos, disparado los precios de los alimentos, duplicado el coste de la vivienda y aumentado la delincuencia y el caos en nuestras calles, antaño seguras», reaccionó al anuncio Polievre a través de la red social X. «En su anuncio de hoy, Singh se niega a decir si el NDP apoyará o no un voto de confianza para desencadenar una elección del impuesto sobre el carbono a la primera oportunidad». Singh, por su parte, aprovechó la ocasión para prometer que, en caso de convertirse en el próximo primer ministro, arreglaría la sanidad, construiría viviendas asequibles y pondría fin a la especulación de precios por parte de las grandes empresas.

El acuerdo de cooperación parlamentaria, que caducaba en junio del próximo curso, permitió a los nuevos demócratas ver cómo salían adelante algunas de sus medidas estrella, como la cobertura por parte del Gobierno federal de un programa limitado de asistencia farmacéutica centrado en anticonceptivos y medicamentos para la diabetes. A cambio, el NPD asistió al Gabinete de Trudeau a la hora de aprobar los presupuestos, bloquear investigaciones parlamentarias o frenar el filibusterismo de los conservadores en la Cámara baja.

El analista y fundador de la encuestadora Nanos Research, Nik Nanos, trasladó al diario The Globe and Mail que la decisión del líder de los nuevos demócratas «confirma que Pierre Poilievre está en el asiento del conductor político y que Singh tenía que hacer algo porque probablemente hay muchos miembros de la bancada del NPD que están preocupados por lo estrechamente que el partido podría estar asociado con el Gobierno liberal». «El final del acuerdo marca el comienzo no oficial del próximo ciclo electoral y el centro de atención en el Parlamento se desplazará a si cada voto de confianza desencadenará una campaña nacional», sentenció Nanos.