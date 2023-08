La detención de Trump en una cárcel de Georgia sube la tensión política en Estados Unidos

Donald Trump tiene a sus seguidores más que acostumbrados a sorpresas de última hora, pero esta vez pocos esperaban su giro de timón. A escasas horas de entregarse ante las autoridades de Georgia por su intento de revertir los resultados de las elecciones del 2020, el expresidente ha decidido reemplazar a su principal abogado en la causa. Drew Findling, ¨un letrado experto en la defensa de delitos de cuellos blanco y alto perfil¨, según asegura en su página web, ha sido sustituido por Steven Sadow, que previamente se ha enfrentado a la ley RICO del estado (bajo la que Trump ha sido acusado y que es utilizada para combatir las mafias y el crimen organizado).

Sadow presentó la documentación necesaria para convertirse en el nuevo abogado de Trump el mismo jueves por la mañana. ¨Me contrataron para representar al expresidente Trump en el caso del condado de Fulton, Georgia. Nunca debía haber sido acusado. Es inocente de todos los cargos que se le imputan¨, destacó el letrado en su primer comunicado. Trump, que no suele estar nunca satisfecho del todo con los abogados que contrata, llevaba días preguntando y pidiendo recomendaciones sobre abogados especializados en casos similares al suyo en el estado de Georgia, así lo han revelado a The New York Times fuentes cercanas al entorno del exmandatario. Al parecer, la principal preocupación de Trump era que quería un equipo ¨más sofisticado¨.

A última hora de la tarde de ayer, estaba previsto que Donald Trump se entregase en la prisión donde el día anterior lo había hecho el que fuera su abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, así como John Eastman, exabogado del exmandatario y persona clave en la causa que se entregó el pasado martes. ¨Esta acusación es una farsa¨, dijo Giuliani a los periodistas que le esperaban en la calle cuando llegó a la prisión del condado de Fulton (Atlanta), ¨esto es un asalto a la Constitución, es un asalto a este país¨. Al exabogado se le ha prohibido intimidar a otros coacusados o testigos, y se le ha impuesto una fianza de $150.000 dólares, $50.000 menos de lo que se le ha pedido a Donald Trump por su libertad. Un monto bastante alto al parecer para su bolsillo, según fuentes cercanas al caso, Giuliani le habría pedido dinero a Donald Trump para su defensa a cambio de no declarar en su contra que le permitirían obtener beneficios. De hecho, Giuliani ya ha viajado en un par de ocasiones en el último mes a la mansión del expresidente en Mar-a- Lago (Florida) para pedirle a Trump que le ayude a pagar sus facturas legales.

De los 19 acusados, el primero en entregarse el pasado martes fue Scott Hall, quien trabajaba como agente de finanzas en Atlanta. El mismo día también se entregó el abogado David Shafer, y Shawn Still, quien fuera senador del estado de Georgia, llegó a un acuerdo de fianza de tan solo $10,000 dólares. Todos los acusados tienen hasta hoy viernes a las 6 pm en España (12:00 pm en EE. UU.), para entregarse ante las autoridades de Georgia.

El exmandatario llegó a Atlanta este jueves procedente de su club de Golf en Nueva Jersey y fue recibido por varios seguidores que le esperaban desde primera hora de la mañana con pancartas y gritos en defensa de su líder. En vista de lo que pudiera ocurrir, la policía había reforzado el perímetro de seguridad y se había cerrado el tráfico regular. El proceso ha sido más rápido de lo normal porque previamente los abogados del exmandatario ya habían negociado la fianza de $200.000 dólares para su liberación. Mientras tanto, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, también pidió este jueves al juez que el juicio comience el próximo 23 de octubre. La petición tuvo lugar un día después de que dos de los coacusados pidieran realizar un juicio rápido en el Tribunal Superior del condado.

Trump tiene prohibido actuar o decir cualquier cosa que un juez pueda interpretar como intento de intimidación de los acusados, así como ¨obstruir de otro modo la administración de justicia¨. Si el republicano seguirá las indicaciones es algo que solo él sabe. No sería la primera vez que desafía las pautas del juez. Trump marca sus propias reglas, como volvimos a ver la noche del miércoles cuando se saltó el primer debate entre los candidatos republicanos. Trump no estaba allí, pero su nombre sobrevolaba constantemente el escenario. El exmandatario había pregrabado una entrevista de 45 minutos con el polémico expresentador de Fox News, Tucker Carlson, que estuvo disponible en la red social X (antes conocida como Twitter) 5 minutos antes de que empezara el debate.

¨Ya ven las encuestas, estoy ganando por 50 y 60 puntos¨, dijo un Trump confiado, ¨y yo digo, ¿Me siento allí una o dos horas, lo que sea, y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para presidente? ¨. Trump sabe que todas las encuestas en torno a las primarias republicanas le son favorables, por eso está marcando sus propios tiempos y haciendo las apariciones que el considera que le pueden beneficiar.