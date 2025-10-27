Trump llega a Japón en una gira clave para redefinir alianzas en Asia

Donald Trump ha pisado suelo japonés en plena gira asiática, un movimiento que subraya la urgencia de blindar alianzas en un Indo-Pacífico cada vez más inestable. Procedente de Malasia, donde selló acuerdos clave, el mandatario estadounidense se reúne este martes con Sanae Takaichi en el Palacio de Akasaka. Es el bautismo diplomático para la nueva primera ministra, investida hace apenas una semana como la primera mujer al timón del país.

Con dieciocho mil policías movilizados –medida extrema tras atentados recientes a líderes políticos–, la capital nipona se blinda para este encuentro. Takaichi, heredera ideológica de Shinzo Abe, busca afianzar su liderazgo. En una llamada previa, dejó claro su norte: elevar la asociación con EE.UU. como eje contra la expansión china.

El menú de la cita es denso. Washington presiona por un mayor desembolso defensivo de Tokio, alineado con sus intereses. Se debatirán colaboraciones en astilleros para erosionar el control naval de Pekín y en suministros de minerales raros, vitales para alta tecnología. También cortejará a magnates como Masayoshi Son (SoftBank) y Akio Toyoda (Toyota) para atraer inversiones a territorio yanqui. La agenda culmina en Yokosuka, con una inspección al portaviones nuclear George Washington, emblema de la alianza militar forjada en la posguerra.

Takaichi, apodada ‘Dama de Acero’ por su firmeza conservadora, debe demostrar solvencia internacional. En un Asia tenso por disputas territoriales y comerciales con China, esta cumbre podría redibujar el mapa estratégico.